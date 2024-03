Sauvons la démocratie ! Refusons la dissolution du Comité de sages





MONTRÉAL, le 31 mars 2024 /CNW/ - Compte tenu de cette manifestation par des associations qui cherchent à dissoudre le comité de sages, nous, les membres de l'association Ensemble Pour Protéger Nos Enfants (EPPNE), rejetons catégoriquement l'idée de dissoudre le Comité de sages formé par la ministre de la Famille, Mme Suzanne Roy, à la suite de la demande de M. François Legault, Premier Ministre du Québec, en septembre 2023. Nous demandons que le Comité puisse achever sa mission en enquêtant sur l'impact de l'enseignement de la théorie du genre sur la santé mentale des enfants et, par conséquent, sur la famille et la société québécoise en général.

Nous sommes très conscients de l'importance d'atteindre les objectifs pour lesquels ce Comité a été formé, en particulier l'examen de l'impact de l'enseignement de la théorie du genre sur la psychologie des jeunes enfants et leur capacité à appréhender un tel sujet dans les premiers stades de leur enfance. En particulier, cela n'a aucun lien pertinent avec la qualité de leur scolarisation. Cette évaluation doit être objective et exhaustive, tenant compte des objections scientifiques rigoureuses réfutant l'idéologie du genre.

Par conséquent, nous demandons que le Comité poursuive ses rencontres avec les différents organismes, experts, scientifiques, psychologues et pédagogues. Ses recommandations seront présentées sur la base de recherches scientifiques et d'études existantes dans ce domaine. La présentation des résultats et des recommandations du Comité aidera à prendre des décisions plus judicieuses pour orienter les politiques gouvernementales dans l'intérêt commun.

Nous espérons que M. François Legault et son gouvernement prendront en considération notre demande et qu'ils donneront au Comité l'opportunité d'accomplir sa mission de manière complète et indépendante, sans l'influence de quelques parties ou groupes externes ou internes du gouvernement.

Nous maintenons notre demande auprès du Premier Ministre du Québec, M. François Legault, de suspendre la partie sur la sexualité du cours "Culture et Citoyenneté Québécoise" jusqu'à ce que le comité ait produit son rapport et que les décideurs aient eu le temps d'en prendre connaissance.

31 mars 2024

