Gagnant du Best Box Award, VOOPOO brille à VAPEXPO 2024





PARIS, 30 mars 2024 /PRNewswire/ -- VOOPOO, un fabricant leader dans l'industrie du vapotage, a remporté le VAPEXPO 2024 en remportant le prix de la meilleure boîte pour son célèbre DRAG S2. VAPEXPO 2024, qui s'est terminé le 25 mars, a été la plateforme idéale pour VOOPOO pour présenter ses produits innovants et dialoguer avec les amateurs de vapotage du monde entier.

En plus de leur DRAG S2 primé, VOOPOO a eu un impact significatif à VAPEXPO 2024 avec son produit vedette au centre de la scène. Le premier vaporisateur VOOPOO avec powerbank, DORIC Galaxy, est arrivé à l'exposition et a attiré de nombreux amateurs pour l'essayer. En outre, ARGUS Pod Family, ARGUS PRO et d'autres produits vedettes ont attiré l'attention des participants et des professionnels de l'industrie.

Pour renforcer encore l'excitation de l'événement, VOOPOO a introduit un jeu de spinning interactif, qui a offert aux participants la chance de gagner des cadeaux exclusifs. Le jeu a été accueilli avec beaucoup d'enthousiasme, attirant les participants qui ont tenté leur chance avec enthousiasme pour une chance de repartir avec un cadeau spécial de VOOPOO.

Le succès de VOOPOO à VAPEXPO 2024 renforce sa position de marque leader dans l'industrie du vapotage. L'engagement de la marque envers l'innovation et la fourniture d'expériences utilisateur exceptionnelles lui a valu une grande popularité auprès des amateurs et des initiés de l'industrie. Au plaisir de rencontrer plus au prochain salon.

Photo : https://mma.prnewswire.com/media/2375622/VOOPOO_Wins_Best_Box_VAPEXPO_France_DRAG_S2.jpg

30 mars 2024 à 16:15

