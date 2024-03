Les actionnaires de Dubai Electricity and Water Authority PJSC approuvent le versement de dividendes de 3,1 milliards de dirhams émiratis





Dubai Electricity and Water Authority PJSC (ISIN : AED001801011) (Symbole : DEWA), fournisseur exclusif de services d'électricité et d'eau de l'Émirat de Dubaï et propriétaire majoritaire du plus grand fournisseur de services de refroidissement, coté au Marché financier de Dubaï (DFM), a annoncé que ses actionnaires ont, lors de l'assemblée générale tenue le 28 mars 2024, approuvé le versement d'un dividende total de 3,1 milliards de dirhams émiratis avec une date d'enregistrement fixée au 8 avril 2024.

Détails de l'assemblée générale

La réunion, présidée par S.E. Matar Humaid Al Tayer, Président du Conseil d'administration de DEWA, s'est déroulée en présence de S.E. Saeed Mohammed Al Tayer, Directeur général et CEO de DEWA, des membres du Conseil d'administration de DEWA et de 85,9% des actionnaires. L'assemblée s'est tenue le jeudi 28 mars 2024 à l'hôtel Kempinski Boulevard de Dubaï, ainsi qu'en mode virtuel.

Rendement de dividende attrayant

Pour les actionnaires ayant investi dans des actions DEWA avant la date d'enregistrement des dividendes, fixée au 8 avril 2024 (avec une date de dernière inscription fixée au 4 avril 2024), le rendement de dividende sur les douze prochains mois s'élève à 5,0 %, par rapport au prix d'introduction en Bourse de 2,48 de dirhams émiratis par action.

« Guidés par la vision perspicace et les directives judicieuses de notre leadership avisé, Dubaï s'est imposée comme un hub mondial pour le commerce, la finance, le tourisme et l'économie verte. DEWA joue un rôle crucial veillant à ce que les infrastructures de Dubaï répondent à la demande croissante en énergie et en eau. Nos efforts inlassables ont contribué à l'ensemble des réalisations de DEWA, mettant en évidence la transition vers l'énergie propre et établissant le leadership mondial de DEWA », a déclaré S.E. Matar Al Tayer.

Pour sa part, S.E. Saeed Al Tayer a déclaré : « Pour l'avenir, je suis optimiste quant à nos perspectives opérationnelles et financières pour 2024. L'essor du tourisme, la croissance de la demande résidentielle et commerciale pour nos services et l'augmentation de la population diurne active dans l'Émirat sont des indicateurs prometteurs d'opportunités supplémentaires de croissance pour notre entreprise. En 2023, le chiffre d'affaires annuel de DEWA a dépassé 29 milliards de dirhams émiratis, le bénéfice d'exploitation a dépassé 8,7 milliards de dirhams émiratis et l'EBITDA a dépassé 14,7 milliards de dirhams, tous ces chiffres étant les plus élevés de l'histoire de DEWA. ».

Pour de plus amples informations, veuillez consulter les sites électroniques de DEWA https://www.dewa.gov.ae/en/investor-relations et de DFM https://www.dfm.ae/en/issuers/listed-securities/securities/company-profile-page?id=DEWA

Source: AETOSWire

30 mars 2024 à 03:05

Communiqué envoyé leet diffusé par :