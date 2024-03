Invitation aux médias - Les ministres Martinez Ferrada et Rodriguez feront une annonce à Montréal sur les efforts pour rendre la vie des familles canadiennes plus abordable





MONTRÉAL, le 29 mars 2024 /CNW/ - Développement économique Canada pour les régions du Québec (DEC)

Les représentants des médias sont invités à une annonce dans le quartier Hochelaga-Maisonneuve en compagnie de la ministre du Tourisme et ministre responsable de DEC, l'honorable Soraya Martinez Ferrada, et du ministre des Transports et lieutenant du Québec, l'honorable Pablo Rodriguez, concernant les efforts du gouvernement du Canada pour rendre la vie plus abordable pour les familles canadiennes.

Date :

1er avril 2024

Heure :

14 h 30 (HAE)

Nous demandons aux journalistes qui souhaitent assister à cette conférence de presse de confirmer leur présence en écrivant à l'adresse courriel suivante avant 12 h 30, le 1er avril 2024 : [email protected]. Le lieu de l'annonce sera transmis aux représentants des médias qui auront confirmé leur présence.

29 mars 2024 à 15:00

