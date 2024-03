Une recette divine pour un festin de Pâques à l'huile d'olive pure d'Europe





COSENZA, Italie, le 29 mars 2024 /CNW/ -- À l'approche de Pâques, profitez d'une symphonie culinaire qui célèbre la tradition et la qualité. L'association des producteurs Olivicola Cosentina est fière de présenter une recette exquise qui met en valeur les riches saveurs d'huile d'olive pure provenant du coeur de l'Europe et de l'Italie.

Les innombrables bienfaits de l'huile d'olive et de l'huile d'olive extra vierge non seulement sur le plan nutritionnel, mais aussi dans d'autres domaines, comme la durabilité environnementale, sont bien connus.

L'huile d'olive et l'huile d'olive extra vierge sont des produits sains et sécuritaires, capables de garantir la qualité et la durabilité de votre cuisine.

En cette période de Pâques, régalez vos papilles gustatives d'un délicieux agneau rôti à l'huile d'olive infusée d'herbes et d'agrumes. Notre huile d'olive extra vierge, soigneusement extraite d'olives européennes et italiennes de première qualité, offre une saveur distinctive qui fait passer ce plat d'un simple rôti à la perfection.

Pour recréer ce chef-d'oeuvre culinaire dans votre cuisine, suivez ces étapes simples :

Ingrédients :

1 gigot d'agneau

Branches de romarin et de thym frais

Gousses d'ail

Sel et poivre au goût

Le zeste d'un citron

Huile d'olive vierge extra pure Olivicola Cosentina

Instructions :

Préchauffer le four à 350 °F/180 °C. Faire de petites incisions dans l'agneau et y insérer des tranches d'ail et des brins d'herbes. Frotter la viande avec du sel, du poivre, du zeste de citron, et verser sur une généreuse glaçure d'huile d'olive vierge extra pure. Déposer l'agneau dans une boîte de cuisson et poursuivre la cuisson environ 90 minutes ou jusqu'à ce que le degré de cuisson désiré soit atteint. Laisser reposer l'agneau avant de le sculpter pour conserver le jus savoureux.

En cette Pâque, faites une impression durable avec un plat qui incarne l'essence de l'excellence culinaire européenne. Découvrez la qualité et le goût inégalés de l'huile d'olive pure de l'Europe et rehaussez votre tartinade festive.

Pour plus d'informations sur nos produits à base d'huile d'olive de première qualité et pour plus de recettes, visitez www.oliveoilfromeurope.eu et venez savourer l'essence de la gastronomie européenne.

29 mars 2024 à 09:00

