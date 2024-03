/R E P R I S E -- Avis aux médias - Point de presse de Guillaume Cliche-Rivard, Alexandre Boulerice et de groupes citoyens/





MONTRÉAL, le 28 mars 2024 /CNW/ - Les représentantes et représentants des médias sont priés de noter que le responsable solidaire en matière d'immigration et de services sociaux, Guillaume Cliche-Rivard, député de Saint-Henri-Sainte-Anne, fera un point de presse en compagnie d'Alexandre Boulerice, député de Rosemont-La-Petite-Patrie et chef-adjoint du NPD, ainsi que de plusieurs groupes citoyens à 10h00 devant le bureau du ministre fédéral de l'Immigration Monsieur Marc Miller.

Ils seront en présence de Madame Deborah Adegboye, préposée aux bénéficiaires offrant des soins à domicile essentiels, qui fait présentement l'objet d'un renvoi vers le Nigéria prévu le 5 avril 2024, afin de revendiquer l'arrêt des procédures de renvoi prononcées contre elle et sa famille.

AIDE-MÉMOIRE

Date: Vendredi le 29 mars 2024

Heure: 10h00

Lieu: Devant le bureau de circonscription de Marc Miller, 3175, rue Saint-Jacques, Montréal, H4C 1G7

SOURCE Aile parlementaire de Québec solidaire

29 mars 2024 à 05:00

Communiqué envoyé leet diffusé par :