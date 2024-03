La réouverture du Musée d'art de Yokohama ajoute un nouveau lieu innovant et distinctif pour les événements à Yokohama





Après d'importantes rénovations, l'emblématique Musée d'art de Yokohama a rouvert ses portes aux visiteurs du monde entier. La réouverture du musée est synonyme d'une collaboration nouvelle et plus étroite avec les événements internationaux se déroulant à Yokohama. Ce lieu extraordinaire est le cadre idéal pour un rassemblement unique, avec le soutien du Bureau de la convention et des visiteurs de Yokohama (ci-après l'YCVB).

Le Musée d'art de Yokohama

Fondé en 1989, le Musée d'art de Yokohama rassemble plus de 14 000 oeuvres qui reflètent les nombreuses facettes de la vie passé, présente et future à Yokohama.

La réouverture du musée coïncide avec la Triennale de Yokohama, une exposition internationale mettant à l'honneur des artistes contemporains dont les expositions décentralisées transforment l'ensemble de la métropole en musée d'art. La 8e Triennale de Yokohama se tient du 15 mars au 9 juin 2024, le Musée d'art de Yokohama occupant une place centrale pour l'exposition.

Le musée revenant en force sur la scène artistique de Yokohama, l'YCVB prévoit de mettre en valeur l'espace en y organisant des événements innovants. L'architecture moderniste et saisissante du Musée d'art de Yokohama et ses galeries ouvertes audacieuses constituent la toile de fond parfaite pour tout type d'événement.

L'YCVB propose un catalogue de destinations uniques

Yokohama est le lieu parfait pour les réunions, promotions, conférences, conventions, événements et expositions, avec des destinations qui transforment chaque rassemblement en une expérience inoubliable. Des monuments emblématiques privatisables aux joyaux architecturaux cachés, Yokohama figure en tête des villes qui enchantent et exaltent.

Qu'il s'agisse d'organiser une présentation époustouflante au Konica Minolta Planetaria Yokohama, d'accueillir les participants d'une convention à l'historique Hotel New Grand, d'émerveiller des hôtes avec la beauté japonaise traditionnelle du Jardin Sankeien, ou d'organiser une soirée au bord de l'eau à The Wharf House Yamashita Koen, l'YCVB saura vous proposer la destination idéale pour chaque événement.

À propos du Bureau de la convention et des visiteurs de Yokohama

Le Bureau de la convention et des visiteurs de Yokohama (YCVB) travaille à l'internationalisation et à la revitalisation de la région de Yokohama en s'appuyant sur les ressources de la municipalité de Yokohama et de la préfecture de Kanagawa. L'objectif de l'YCVB est de promouvoir cette région moderne et accessible comme destination attrayante pour les touristes et idéale pour les conventions internationales.

