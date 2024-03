Révision de la carte électorale : L'ensemble des élus se rallie à la proposition libérale





QUÉBEC, le 28 mars 2024 /CNW/ - Dans le but de s'assurer d'une juste représentation électorale dans nos régions, le porte-parole de l'opposition officielle en matière d'institutions démocratiques, Monsef Derraji, a présenté une motion, aujourd'hui, à l'Assemblée nationale, proposant une large réflexion non-partisane sur des modifications à apporter à la Loi électorale. La proposition libérale a été adoptée à l'unanimité.

À la suite des récentes consultations sur la révision de la carte électorale, l'Aile parlementaire du Parti libéral du Québec a proposé que la Commission de la représentation électorale suspende ses travaux de révision et que la carte électorale actuelle soit maintenue pour l'élection de 2026. Cette mesure permettra aux parlementaires de travailler à une refonte des paramètres et dispositions prévus dans la Loi électorale dans l'objectif de respecter la représentativité des régions et le poids relatif de chaque électeur.

La proposition libérale consiste à :

Conserver, pour l'élection de 2026, la carte électorale de 2022, en raison de sa familiarité et des coûts liés à une modification;

Amorcer dès maintenant des travaux transpartisans de révision de la Loi électorale , qui pourraient aborder, notamment : la représentativité des régions, la valorisation du rôle de député, la sécurité liée à la taille des circonscriptions, le nombre d'électeurs vs la population à desservir, l'écart acceptable entre les comtés et les statuts d'exception ainsi qu'une augmentation possible du nombre d'élus;

Devancer la prochaine révision de la carte afin que celle-ci soit en place pour l'élection de 2030, au plus tard.

« Nous sommes heureux que les élus de toutes les formations politiques se soient ralliés à notre proposition d'amorcer une modernisation de la Loi électorale. Le processus actuel de révision de la carte électorale, soulève des enjeux de représentation régionale qui ne peuvent être réglés avec la formule actuelle qui date de plus de 35 ans. Au Parti libéral du Québec, nous croyons fermement que toutes les régions du Québec ont un rôle essentiel à jouer dans notre démocratie et c'est pourquoi elles doivent être représentées adéquatement à l'Assemblée nationale. »

- Monsef Derraji, leader de l'opposition officielle, porte-parole en matière d'institutions démocratiques et député de Nelligan.

