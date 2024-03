Konica Minolta saluée pour sa communication exceptionnelle avec ses employés





MISSISSAUGA, Ontario, 28 mars 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Solutions d'affaires Konica Minolta (Canada) Ltée ( Konica Minolta ) est fière d'annoncer qu'elle a été nommée finaliste dans deux catégories des Employee Communications Awards 2024* de Ragan. Ce programme de récompense souligne les meilleures campagnes et initiatives de communication interne de l'année pour mettre en lumière les entreprises et les personnes ayant su cultiver la communication, la mobilisation et la collaboration efficaces dans leur organisation. Konica Minolta s'est distinguée dans les catégories des programmes de reconnaissance et de récompense des employés ainsi que des stratégies événementielles internes.



Finaliste ? Programmes de reconnaissance et de récompense des employés

Dans cette catégorie, Konica Minolta a présenté les objectifs ambitieux de son nouveau programme, qui vise à améliorer l'appréciation des gestionnaires et la collaboration des employés, à fournir une plateforme commune de conception et d'exécution, et à renforcer les valeurs de l'entreprise. Le programme a aussi été mis en oeuvre en réponse à des commentaires du personnel quant à l'amélioration des récompenses et de la reconnaissance.

L'équipe de Konica Minolta souhaitait proposer une solution où ces commentaires seraient pris en compte et où la participation du personnel serait un ingrédient essentiel des changements durables. Pour ce faire, elle s'est appuyée sur les connaissances des employés sur le terrain et les leçons tirées des programmes précédents, en plus d'organiser des groupes de discussion et d'interroger la direction pour évaluer en profondeur les programmes et les systèmes actuels. Les données ont révélé qu'une culture de la gratitude fondée sur la reconnaissance, à la fois entre les pairs et venant des gestionnaires, est cruciale pour la mobilisation continue, la promotion des valeurs et du rendement attendus, et le positionnement de Konica Minolta en tant qu'employeur de choix.

Après une analyse approfondie, un programme clé en main facilitant la reconnaissance entre les pairs et venant des gestionnaires s'est démarqué : Bonusly *, une plateforme permettant d'échanger des points contre des récompenses comme des vêtements, des services, des cartes-cadeaux, des voyages, de la nourriture, du divertissement ou des dons de bienfaisance.

« Depuis le lancement de ce programme, la gratitude et la reconnaissance du personnel font partie intégrante de notre culture et de notre travail, explique Vicky Ringwood, vice-présidente directrice et cheffe des ressources humaines chez Konica Minolta. Nos employés reçoivent présentement une moyenne de 3,5 marques de reconnaissance par mois, ce qui motive les employés et témoigne des valeurs de notre entreprise. Le programme est l'une de nos façons d'améliorer l'expérience employé tout en encourageant une culture d'inclusion. Il nous aide aussi à retenir les personnes qui favorisent le plus notre succès en soulignant régulièrement leur contribution. »

Finaliste ? Stratégies événementielles internes

Konica Minolta avait là une occasion en or de présenter sa stratégie événementielle interne, puisqu'elle fêtait ses 150 ans en 2023. La campagne d'anniversaire était un effort mondial dirigé par l'équipe de marketing de chaque région, en collaboration avec certaines équipes multidisciplinaires de leurs sites respectifs, visant à intégrer des messages et des images aux activités quotidiennes. La riche histoire d'innovation de Konica Minolta était mise à l'honneur afin d'inspirer la fierté du personnel et des clients envers l'héritage de l'entreprise. Konica Minolta a utilisé les thèmes de ses accomplissements historiques pour donner un impressionnant coup d'envoi à l'exercice 2023 et transformer sa traditionnelle assemblée des employés en un grand événement virtuel.

Les objectifs de l'événement : raviver l'enthousiasme du personnel pour une vision commune, mobiliser et stimuler la communauté d'employés, et activer la marque à l'interne dans le cadre des festivités. C'était une cible ambitieuse, puisque l'entreprise devait rallier les membres du personnel de partout aux États-Unis et au Canada, et maximiser leur participation.

Pour y arriver, l'équipe de marketing a créé plusieurs points de contact et activités afin que tous se sentent inclus, où qu'ils se trouvent. C'est dans le cadre d'une séance générale de 90 minutes tenue au siège social de l'entreprise au New Jersey et diffusée en direct dans tous les bureaux nord-américains que le personnel a pu assister à une présentation agrémentée de plusieurs photos et vidéos ainsi qu'à la présentation du prix du PDG. Pour renforcer la stratégie d'inclusion, les employés étaient invités à visionner en groupes, et un microsite contenant des vidéos et un musée virtuel a été créé pour célébrer le 150e anniversaire. Dans le sondage suivant l'événement, 83 % des répondants ont jugé que le coup d'envoi de l'exercice 2023 était excellent ou bon, et 91 % ont affirmé que la séance générale avait été très instructive ou instructive.

« Depuis la pandémie, la communication avec le personnel est encore plus importante pour s'assurer que tout le monde a le même objectif, surtout pour les entreprises en pleine transformation comme Konica Minolta. Sachant cela, nous devons organiser des activités de lancement qui inspirent et mobilisent notre personnel pour qu'il puisse donner vie à notre vision d'entreprise, explique Stacey Sujeebun, directrice des communications d'entreprise pour le marketing et la marque chez Konica Minolta. Nos sondages auprès des employés montrent une hausse de l'adhésion générale à notre stratégie d'entreprise, ce qui est fantastique. »

« Félicitations à Konica Minolta! Votre travail prouve que la communication efficace et la mobilisation favorisent le succès de vos employés et de votre entreprise », affirme Brendan Gannon, gestionnaire principal du marketing pour les programmes de récompense de Ragan et de PR Daily.

Konica Minolta sera honorée, avec les autres finalistes, lors du repas-causerie organisé par Ragan pour les Employee Communications Awards*, qui aura lieu le 18 avril à l'hôtel Fairmont de Chicago. Cliquez ici* pour consulter la liste des finalistes.

*en anglais seulement.

Au sujet de Konica Minolta

Konica Minolta a entamé son parcours il y a 150 ans, avec la volonté de voir et de faire les choses autrement. Elle innove pour le bien de la société et du monde entier. Et c'est toujours cet objectif qui l'anime aujourd'hui. Solutions d'affaires Konica Minolta (Canada) Ltée transforme et révolutionne les bureaux pour créer une véritable connectivité grâce aux solutions pour un milieu de travail connecté et futé . Parmi ses technologies d'affaires, on retrouve des services de TI, la gestion intelligente de l'information, des solutions de sécurité vidéo et des services d'impression gérés ainsi que des technologies de bureau et des solutions d'impression industrielle et commerciale. Par ses efforts soutenus, l'entreprise a la chance d'être continuellement reconnue pour la qualité de ses produits et services. Par exemple, elle a figuré de nombreuses fois au palmarès CRN des 500 fournisseurs de services gérés; été finaliste dans la catégorie des logiciels de TI aux World Technology Awards; été reconnue par Brand Keys comme la meilleure marque en matière de fidélité des clients dans la catégorie des appareils multifonctions ; et a reçu les prix BLI « A3 Line of the Year » 2021 et « Most Colour Consistent A3 Brand » 2021-2023 de Keypoint Intelligence pour sa gamme bizhub i-Series .

Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site de Konica Minolta et suivez l'entreprise sur LinkedIn , YouTube , Facebook , Twitter (@KonicaMinoltaCA) , et Instagram !

Au sujet de Ragan Communications et de PR Daily

Depuis plus de 50 ans, Ragan Communications fournit des nouvelles, des formations et des renseignements fiables aux communicateurs internes et externes et aux dirigeants d'entreprise au moyen de conférences, de webinaires, de formations, de prix, d'abonnements et de divisions d'adhésion. Ses sites d'information quotidiens, PRDaily.com et Ragan.com, sont lus par plus de 600 000 communicateurs internes et externes chaque mois.

