VAPORESSO annonce une mise à niveau de sa stratégie, en construisant un écosystème de services complet pour des expériences de vapotage variées et de qualité supérieure

PARIS, 28 mars 2024 /PRNewswire/ -- Le 24 mars, VAPORESSO a dévoilé sa nouvelle stratégie lors de la conférence européenne sur la stratégie de l'écosystème du vapotage organisée par VAPORESSO à Paris, en France. Cette mise à niveau consiste à étendre les catégories de produits de la marque pour répondre aux demandes des consommateurs. En créant une gamme diversifiée de produits adaptés à des besoins spécifiques, VAPORESSO met en place un écosystème de services complet qui englobe trois catégories, garantissant ainsi une expérience cohésive et intégrée pour le consommateur. La mise à niveau implique également l'amélioration de la localisation en Europe, l'établissement d'une succursale en Europe et l'intensification du développement des opérations localisées en Europe. L'écosystème de services complet et le schéma de localisation européen soulignent l'engagement de VAPORESSO à fournir des produits et des services variés et de qualité supérieure aux consommateurs.

Un écosystème de services complet pour fournir des produits et services variés et de qualité supérieure aux consommateurs

Depuis sa création en 2015, VAPORESSO se consacre à procurer aux consommateurs des expériences de vapotage de haute qualité grâce à des efforts axés sur l'innovation et est devenue une marque de premier plan dans le secteur mondial du vapotage en système ouvert. Avec une attention particulière aux préférences des consommateurs et un engagement à répondre à leurs besoins dynamiques, la mise à niveau stratégique de VAPORESSO est destinée à garantir la fourniture de produits supérieurs et d'un service exceptionnel.

Les e-liquides sont au coeur de l'innovation des catégories et des appareils, et constituent un élément crucial pour répondre aux préférences des consommateurs en matière de goût et de saveur. C'est pourquoi VAPORESSO élargit ses catégories de systèmes ouverts pour inclure les e-liquides sous sa marque DELICIU. À l'avenir, dans le cadre de son objectif de créer un écosystème de services complet, VAPORESSO pourrait envisager d'étendre son portefeuille de produits aux dispositifs préremplis.

DELICIU, propulsée par VAPORESSO et positionnée comme une marque de service d'e-liquide mondiale de premier plan, se concentre sur la production d'un goût inégalé en reproduisant de manière authentique les arômes originaux à l'aide de matières premières de haute qualité et de normes de fabrication de premier ordre. Ce souci de qualité garantit une compatibilité parfaite avec tous les appareils de vapotage.

Avec cet écosystème de services complet, VAPORESSO vise à prospérer dans trois catégories, tout en améliorant continuellement les services, en poursuivant l'innovation des produits et en s'efforçant de proposer une gamme élargie de produits haut de gamme aux consommateurs.

Une nouvelle succursale européenne pour servir de plaque tournante et favoriser le développement en Europe

Dans sa quête d'excellence, la succursale européenne de VAPORESSO servira de plaque tournante pour les opérations de la marque en Europe, incarnant le coeur de ses plans de développement du marché dans la région. Elle s'engage à localiser et à rationaliser les processus afin d'améliorer l'efficacité. Ce déménagement est conçu pour travailler en étroite coordination avec le siège de Shenzhen, afin d'améliorer le soutien apporté aux partenaires et de contribuer de manière significative à leur réussite. En outre, la succursale créera trois centres, à savoir le Centre européen de recherche sur les arômes et les sensations, le Centre européen de conception de produits et le Centre européen de marketing, afin d'assurer une croissance et une expansion soutenues en Europe.

Ces initiatives visent à conquérir le marché local grâce à l'expérience gustative, à la qualité des produits et aux stratégies de marketing, ce qui permettra à l'entreprise d'asseoir sa présence sur le marché européen en proposant des produits et des services qui répondent parfaitement aux préférences des consommateurs.

Des efforts continus pour promouvoir le développement harmonieux de l'industrie européenne du vapotage

La mise à niveau stratégique de VAPORESSO est une approche innovante visant à explorer davantage de possibilités dans l'industrie du vapotage. Avec la mise en place d'un écosystème de services complet et l'avancement stratégique de ses efforts de localisation en Europe, VAPORESSO est prête à poursuivre un plus large éventail de collaborations commerciales avec ses partenaires, en naviguant côte à côte dans le paysage changeant du marché et en partageant les avantages des futures possibilités du marché en Europe.

VAPORESSO s'engage pleinement à soutenir le développement durable de l'industrie du vapotage en Europe. En commençant par la chaîne d'approvisionnement, VAPORESSO s'engage à proposer constamment des produits de haute qualité afin de garantir un approvisionnement fiable et de maintenir les normes des produits. Du côté des ventes, VAPORESSO prévoit de travailler en étroite collaboration avec divers partenaires afin d'explorer de nouvelles possibilités de collaboration et de renforcer l'industrie dans son ensemble. En outre, VAPORESSO a l'intention de renforcer les capacités des magasins de détail, d'améliorer l'expérience d'achat des consommateurs et de soutenir la croissance des partenaires de détail. En se concentrant sur les besoins locaux en Europe et en construisant un écosystème de services complet, VAPORESSO contribue activement à la croissance saine de l'industrie européenne du vapotage.

