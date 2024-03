Hausse de la taxe sur le carbone: l'Association canadienne du propane plaide pour l'abordabilité et l'équité





OTTAWA, 28 mars 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Alors que la taxe sur le carbone doit augmenter le 1er avril 2024, l'Association canadienne du propane (ACP) joint sa voix aux nombreux autres appels exhortant le gouvernement à adopter une approche pratique et équitable à la réduction des émissions.



«La lutte contre les changements climatiques ne doit pas se faire au détriment de la santé et du bien-être des Canadiens qui ont du mal à joindre les deux bouts, a déclaré Shannon Watt, présidente-directrice générale de l'ACP. Nous prions instamment le gouvernement d'adopter une approche équilibrée en matière de politique énergétique. Il serait prudent de reconsidérer l'augmentation de la taxe sur le carbone, voire la taxe elle-même, en particulier à un moment où l'abordabilité est une préoccupation générale et où l'énergie dérivée de sources traditionnelles reste une nécessité vitale.»

Le Canada a besoin de toutes les formes d'énergie à faibles émissions pour garantir à l'ensemble des citoyens l'accès à une énergie abordable et fiable compte tenu de la nécessité de réduire les émissions.

Au Canada, les résidents de beaucoup de régions n'ont pas accès au réseau électrique ou à des énergies renouvelables comme l'hydroélectricité. Ils comptent sur des sources d'énergie traditionnelles, comme le propane à faible taux d'émission. Le propane joue un rôle crucial dans l'alimentation en énergie des ménages, des entreprises et des industries partout au Canada, en particulier dans les collectivités rurales, isolées et autochtones, car il constitue une solution de rechange propre aux autres combustibles classiques.

L'automne dernier, le gouvernement fédéral a accordé un répit aux contribuables en instituant une exemption de la taxe sur trois ans spécifiquement pour le mazout de chauffage. Or cette exemption ne s'applique pas au propane même si son taux d'émission est inférieur à celui du mazout et même s'il est consommé au même titre que le mazout en milieu rural. Les habitants des communautés rurales sont de plus en plus nombreux à choisir le propane plutôt que le mazout, car ils recherchent une énergie plus propre et plus fiable. Ils devraient bénéficier d'un allègement fiscal au lieu d'être punis par une augmentation des taxes.

«Les politiques environnementales du gouvernement ne doivent pas pénaliser les centaines de milliers de Canadiens qui dépendent de sources d'énergie vitales comme le propane, ajoute Mme Watt. Face aux taux d'intérêt élevés, à l'augmentation du prix des aliments et à la flambée des loyers, l'accessibilité à l'énergie doit demeurer une priorité essentielle de toute politique. Le chauffage des habitations et des immeubles commerciaux et industriels n'est pas un choix. Une approche réaliste et équitable est essentielle pour atteindre les objectifs environnementaux sans imposer un fardeau disproportionné aux consommateurs et aux entreprises qui dépendent de l'énergie traditionnelle, telle que le propane.»

À l'approche de la date butoir du 1er avril, il faut trouver des solutions énergétiques globales qui priorisent la durabilité, l'abordabilité et la résilience. Il est essentiel d'aborder les stratégies de réduction des émissions en tenant compte de tous les Canadiens, quel que soit leur lieu de résidence, plutôt que de recourir à des mesures punitives.

À propos de l'Association canadienne du propane

L'Association canadienne du propane (ACP) représente à l'échelle nationale une industrie de plusieurs milliards de dollars en plein essor qui exerce une influence sur la vie de millions de Canadiens. En tant que porte-parole de confiance de l'industrie du propane, l'ACP crée les conditions d'une croissance responsable du marché en poursuivant sa mission de défense d'intérêts, de formation et d'intervention en cas d'urgence.

Pour obtenir de plus amples renseignements :

Tammy Hirsch

Directrice principale, Communications et Marketing

Courriel: [email protected]

Téléphone: 587 349-5876

28 mars 2024 à 11:00

Communiqué envoyé leet diffusé par :