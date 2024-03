21e Rencontre alternée des premiers ministres québécois et français - Visite officielle du premier ministre de la République française





QUÉBEC, le 28 mars 2024 /CNW/ - À l'invitation du premier ministre du Québec, François Legault, le premier ministre de la République française, Gabriel Attal, se déplacera au Québec du 11 au 13 avril prochain, afin de prendre part à la 21e Rencontre alternée des premiers ministres (RAPM) québécois et français.

Le premier ministre Attal débutera son séjour au Québec dans la Capitale-Nationale, le 11 avril, pour terminer la RAPM le 12 avril à Montréal. Il profitera notamment de son passage à Québec pour prononcer un discours devant les membres de l'Assemblée nationale.

« Je suis très heureux d'accueillir au Québec le premier ministre français, M. Gabriel Attal, du 11 au 12 avril prochain. La Rencontre alternée des premiers ministres est une occasion importante pour enrichir la relation directe et privilégiée qui unit nos deux nations au plus haut niveau de l'État. La France est notre premier partenaire économique en Europe, et surtout une grande alliée du Québec en raison des liens politiques et culturels qui nous unissent depuis toujours. »

François Legault, premier ministre du Québec

« Les liens entre le Québec et la France sont uniques. Il s'agit d'un partenaire économique stratégique et un allié précieux pour défendre notre langue et notre culture. Je suis très fière que le Québec puisse accueillir une délégation française afin de continuer d'entretenir cette relation et d'affronter ensemble les nombreux défis à venir. »

Martine Biron, ministre des Relations internationales et de la Francophonie et ministre responsable de la Condition féminine

Faits saillants :

Le plus important pilier politique de la relation franco-québécoise est la tenue régulière, depuis 1977, des Rencontres alternées des premiers ministres québécois et français.

Les RAPM se tiennent normalement aux deux ans, en alternance au Québec et en France , et permettent de fixer les orientations et priorités communes, notamment dans le cadre de la coopération bilatérale.

, et permettent de fixer les orientations et priorités communes, notamment dans le cadre de la coopération bilatérale. La RAPM consiste en un entretien bilatéral entre les premiers ministres, suivi d'une rencontre élargie aux délégations ministérielles où sont discutées les thématiques prioritaires de la relation. À l'issue de cette séance élargie, la signature du Relevé de décisions et des feuilles de route des premiers ministres se fait à l'occasion d'une conférence de presse conjointe, souvent accompagnée d'une cérémonie de signatures.

La dernière rencontre alternée des premiers ministres a eu lieu en France en 2018, la prochaine devait initialement se tenir au printemps 2020.

en 2018, la prochaine devait initialement se tenir au printemps 2020. Le dernier premier ministre français à s'être adressé à l'Assemblée nationale est Laurent Fabius , qui avait été reçu par René Lévesque en 1984.

, qui avait été reçu par René Lévesque en 1984. Le plus récent discours d'un dignitaire international à l'Assemblée nationale est celui qu'a prononcé le président de la République française, François Hollande, le 4 novembre 2014.

