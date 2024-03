Fidelity transfert douze FNB sur Cboe Canada





Cboe Canada Inc. (« Cboe Canada ») est fier d'annoncer la migration de 12 FNB de Fidelity Investments Canada s.r.i. (« Fidelity ») vers Cboe Canada aujourd'hui.

Les FNB Fidelity représentent plus de 2,5 milliards de dollars d'actifs sous gestion (à la clôture du marché le 21 mars 2024) et sont maintenant cotés et négociés sur Cboe Canada sous les noms et mnémos suivants :

Fidelity Canadian Low Volatility ETF (FCCL)

Fidelity U.S. Low Volatility ETF (FCUL / FCUL.U)

FCUL.U) Fidelity U.S. Low Volatility Currency Neutral ETF (FCLH)

Fidelity International Low Volatility ETF (FCIL)

Fidelity Canadian Momentum ETF (FCCM)

Fidelity U.S. Momentum ETF (FCMO / FCMO.U)

FCMO.U) Fidelity U.S. Momentum Currency Neutral ETF (FCMH)

Fidelity International Momentum ETF (FCIM)

Fidelity Systematic Canadian Bond Index ETF (FCCB)

Fidelity Canadian Short Term Corporate Bond ETF (FCSB)

Fidelity Global Core Plus Bond ETF (FCGB / FCGB.U)

FCGB.U) Fidelity Global Investment Grade Bond ETF (FCIG / FCIG.U)

En comptant ces nouveaux transferts, un total de 29 FNB Fidelity sont désormais cotés sur Cboe Canada. Les investisseurs peuvent négocier les parts de tous les FNB Fidelity par le biais de leurs canaux d'investissement habituels, y compris les plateformes de courtage réduit et les courtiers de plein exercice.

« La cotation de 12 FNB Fidelity sur Cboe Canada marque une étape importante pour l'industrie canadienne des FNB », fait remarquer Erik Sloane, directeur du revenu, Cboe Canada. « Nous restons déterminés à travailler main dans la main avec nos émetteurs pour créer la meilleure expérience de cotation, promouvoir l'évolution de l'écosystème des FNB et répondre aux besoins spécifiques de chaque gestionnaire d'actifs avec un niveau inégalé d'attention, de flexibilité et d'expertise. »

Cboe Canada référence plus de 260 cotations uniques, y compris les FNB des plus grands émetteurs de FNB au Canada, des certificats canadiens de dépôt (CDD), et certaines des sociétés canadiennes et internationales de croissance parmi les plus novatrices. Au Canada, Cboe traite plus de 20 % du volume total négocié pour les FNB canadiens et plus de 15 % du volume total négocié pour les sociétés cotées au Canada. Cliquez ici pour un aperçu complet de tous les titres cotés sur Cboe Canada.

À propos de Cboe Canada

Cboe Canada est la bourse canadienne de référence pour l'économie de l'innovation, offrant une expérience de cotation de premier ordre aux émetteurs qui façonnent les économies de demain. Opérationnelle depuis 2015, Cboe Canada répertorie des produits d'investissement et des entreprises recherchant une bourse reconnue internationalement qui suscite la confiance des investisseurs, une liquidité de qualité et une sensibilisation de grande envergure, y compris un accès sans restriction aux données de marché.

Cboe Canada fait partie du réseau Cboe Global Markets, profitant d'une expertise internationale approfondie, d'une intelligence de marché de haut niveau, de technologies de pointe, ainsi que d'un service inégalé pour offrir ce dont les parties prenantes et le monde ont et auront besoin.

Cboe exploite ETF Market Canada, une plateforme intuitive fournissant aux investisseurs et aux conseillers un accès unique à des recherches et analyses sur les FNB. Les données en temps réel de qualité institutionnelle permettent aux utilisateurs de comparer, mettre en relief et explorer gratuitement tout l'univers des plus de 1 200 FNB canadiens.

À propos de Fidelity Investments Canada

La mission de Fidelity est de bâtir un avenir meilleur pour les investisseurs canadiens et de les aider à garder une longueur d'avance. La société offre aux investisseurs et aux institutions un vaste éventail de portefeuilles d'investissement innovants et éprouvés pour les aider à atteindre leurs objectifs financiers et de vie.

En tant qu'entreprise privée, Fidelity compte sur des talents et des ressources de classe mondiale afin de répondre de manière responsable aux attentes des investisseurs et de pérenniser leur succès. Composée de particuliers, de conseillers financiers, de régimes de retraite, de fonds de dotation et de fondations, notre clientèle nous a confié des actifs sous gestion d'un montant de 239 milliards de dollars (au 25 mars 2024).

Fidelity est fier d'offrir aux investisseurs une gamme complète de fonds communs de placement canadiens, internationaux et mondiaux axés sur le revenu, de FNB, de stratégies de répartition de l'actif, de portefeuilles gérés, de produits d'investissement durable, de fonds communs alternatifs et un programme pour les personnes à valeur nette élevée. Les fonds de Fidelity sont disponibles via divers canaux de distribution basés sur des conseils, y compris des planificateurs financiers, des courtiers en placement, des banques et des compagnies d'assurance.

