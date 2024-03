Nordson EFD lance de nouveaux systèmes de dosage de fluides automatisés à 3 axes





Nordson EFD, une entreprise du groupe Nordson (NASDAQ : NDSN) et principal fabricant de systèmes de dosage de fluides de précision, est fière d'annoncer les nouvelles gammes de produits de dosage de fluides automotisés GVPlus et PROX. Les deux solutions robotiques mettent l'accent sur les améliorations en matière de mouvement, d'espace de travail, de répétabilité, de charge utile, de configuration et de technologie de vision.

La nouvelle solution de dosage de fluides automatisé GVPlus offre une répétabilité améliorée, des charges utiles plus importantes avec des exigences de configuration simplifiées, et de meilleures capacités de vision. La répétabilité est désormais la plus performante de sa catégorie à 8 ?m, améliorant la répétabilité à ±0,008 mm. La configuration du robot est facilitée grâce à une nouvelle bride de montage double permettant une charge utile d'outil allant jusqu'à 4,5 kg.

Associée à une zone de travail de 400 mm x 400 mm, la gamme de robots de dosage de fluides GVPlus offre une plus grande souplesse de configuration pour différents types d'applications. Les améliorations apportées à la caméra intelligente CCD offrent des images de haute qualité même sur des surfaces difficiles telles que le verre, les miroirs, les plastiques et les surfaces claires non transparentes. Pour une plus grande précision, le logiciel de dosage breveté d'EFD, DispenseMotiontm, confirme et ajuste automatiquement les variations en cours.

Tout comme les solutions GVPlus, les nouvelles solutions de dosage de fluides automatisé PROX offrent des mouvements, une répétabilité et une vision améliorés, ainsi qu'un espace de travail plus important. De nouveaux moteurs linéaires alimentent les robots, offrant une amélioration de la vitesse d'actionnement, une réduction des besoins de maintenance et une durabilité accrue. Le PROX permet une répétabilité des axes X, Y et Z de ±0,003 mm, la plus élevée de sa catégorie; la zone de travail est étendue à 500 mm x 500 mm. « Avec ces améliorations apportées aux produits de dosage automatisé de Nordson EFD, les fabricants bénéficieront d'une meilleure précision dans le placement des déposes de fluide, ainsi que d'une meilleure polyvalence grâce à une zone de travail plus large et à des mouvements X, Y, Z plus solides et plus durables de l'outillage du robot », a déclaré Claude Bergeron, responsable de la ligne de produits, systèmes de dosage automatisé, Nordson EFD. « Ces améliorations leur permettront de satisfaire les demandes de production à plus grand volume et de haute qualité. »

À propos de Nordson EFD

Nordson EFD conçoit et fabrique des systèmes de dosage de fluides de précision pour les processus d'assemblage manuels et les lignes d'assemblage automatisées. En permettant aux fabricants de déposer la même quantité d'adhésif, de lubrifiant ou d'autre fluide d'assemblage de manière constante, les systèmes de dosage Nordson EFD aident les entreprises de secteurs très divers à augmenter leur rendement, améliorer la qualité et réduire leurs coûts de production. Parmi les autres capacités de gestion de fluides figurent les seringues et les cartouches haut de gamme pour le conditionnement de produits mono et bi-composants. La société est également l'un des principaux formulateurs de pâtes à souder spéciales pour les applications de dosage et de sérigraphie dans le secteur de l'électronique.

À propos de Nordson Corporation

Nordson conçoit, fabrique et commercialise des produits et des systèmes différenciés pour la dépose et le traitement d'adhésifs, de revêtements, de polymères, de produits d'étanchéité et de biomatériaux ; et pour la gestion des fluides, l'essai et l'inspection, le traitement des surfaces et le séchage sous UV. Ces produits s'appuient sur une expertise approfondie en matière d'applications ainsi que sur un réseau international de vente et d'assistance. Nous servons une large gamme de marchés finaux de biens de consommation non-durables, de biens de consommation durables et de technologie, comprenant l'emballage, les non-tissés, l'électronique, le médical, les appareils ménagers, l'énergie, les transports, le bâtiment et la construction, ainsi que l'assemblage et la finition de produits en général. Fondée en 1954, la société a établi son siège à Westlake, dans l'état de l'Ohio, aux États-Unis. Elle exerce ses activités et dispose de bureaux d'assistance dans plus de 30 pays. Visitez Nordson sur le Web à l'adresse suivante nordson.com.

