La solution complète de PI Bluetooth basse consommation de VeriSilicon est entièrement conforme à la spécification LE Audio





VeriSilicon (688521.SH) a annoncé aujourd'hui que sa solution complète de PI Bluetooth basse consommation (BLE) est entièrement conforme à la spécification LE Audio, y compris les certifications pour la pile de protocole LE Audio et le codec de communication à faible complexité (LC3). Cette solution est applicable aux téléphones mobiles, aux écouteurs Bluetooth, y compris les écouteurs True Wireless Stereo (TWS), aux haut-parleurs et à d'autres scénarios d'applications audio étendues. Les détails de cette déclaration peuvent être consultés sur le site Web de Bluetooth SIG en recherchant son Qualified Design ID (QDID : 206187).

LE Audio est la nouvelle norme de technologie audio Bluetooth lancée par Bluetooth SIG sur la base des spécifications Bluetooth 5.2 et supérieures, visant à offrir une expérience audio de meilleure qualité. La solution complète de PI BLE de VeriSilicon inclut la PI RF, la PI de bande de base et la pile de protocoles logiciels et a déjà passé la certification Bluetooth 5.3. Cette solution s'appuie sur la technologie BLE, qui offre une consommation d'énergie réduite et utilise la technologie de transmission Isochronous Channels pour réduire la latence de la transmission audio et améliorer la qualité du signal. Cette solution prend également en charge les fonctionnalités Bluetooth innovantes de LE Audio, telles que l'audio de diffusion Auracasttm et l'audio multi-diffusion.

La solution complète de PI BLE de VeriSilicon intègre son LC3 auto-développé pour offrir un traitement audio en temps réel, à faible consommation et à faible distorsion. Elle prend en charge diverses précisions de calcul, notamment le traitement en virgule fixe 16 bits, 32 bits et le traitement en virgule flottante 32 bits, tout en s'adaptant à tous les profils audio de LE Audio, ce qui permet de répondre à divers scénarios d'application. Elle a été profondément optimisée pour le processeur de signal numérique (DSP) ZSP de VeriSilicon et les processeurs courants tels qu'Arm Cortex-M et RISC-V, minimisant ainsi l'utilisation de la mémoire et des ressources du processeur, et peut être facilement portée à d'autres MCU et DSP. Le LC3 de VeriSilicon peut faire l'objet d'une licence indépendante pour une intégration flexible. Lorsqu'il est intégré de manière transparente au contrôleur BLE et à la pile de protocoles de VeriSilicon, il peut également fournir aux clients une solution matérielle et logicielle LE Audio complète, harmonisant ainsi le processus de développement de produits audio de haute performance.

« Grâce à des années de travail dédié à la technologie Bluetooth, nous avons développé des conceptions de référence matérielles et des solutions logicielles d'application adaptées aux différentes demandes du marché sur la base de nos PI propriétaires et de nos plateformes logicielles intégrées d'IoT. L'obtention de la certification LE Audio complète permettra à nos clients de développer plus efficacement des produits audio de nouvelle génération avec une consommation d'énergie et des coûts réduits, accélérant ainsi le lancement des produits », déclare Wiseway Wang, vice-président senior et directeur général de la division Custom Silicon Platform chez VeriSilicon. « VeriSilicon va explorer de nouveaux scénarios d'application LE Audio, apportant ainsi des solutions plus complètes aux clients. Nous nous réjouissons également de voir nos clients lancer des produits LE Audio plus innovants en s'appuyant sur les solutions de VeriSilicon pour faire progresser ensemble la technologie audio Bluetooth et le marché. »

À propos de VeriSilicon

VeriSilicon s'engage à fournir à ses clients des services de silicium personnalisés, complets et uniques, basés sur une plateforme, ainsi que des services de licences PI pour semi-conducteurs en tirant parti de sa PI interne de semi-conducteurs. Pour plus d'informations, rendez-vous sur : www.verisilicon.com

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

28 mars 2024 à 10:00

Communiqué envoyé leet diffusé par :