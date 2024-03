Seoul Semiconductor intègre la technologie WICOP aux phares avant du Genesis GV80 de 2024, une tendance de pointe en matière de phares





Seoul Semiconductor Co., Ltd. (KOSDAQ:046890), qui offre la meilleure technologie au monde en matière d'opto-semiconducteurs, fournit et produit du « WICOP » en masse, la première LED haute puissance sans fil au monde, pour les phares du Genesis GV80, un modèle SUV de luxe de Hyundai Motor Group, qui est l'une des trois plus grandes entreprises automobiles au monde. Cette technologie s'applique à toutes les fonctions des phares sophistiqués à haute luminosité introduits par le GV80.

Seoul Semiconductor a appliqué sa nouvelle technologie de luminance ultra-élevée « WICOP UHL » aux feux de route et de croisement du GV80, les deux lignes qui symbolisent les véhicules Genesis. Avec une luminance améliorée de 200 % par rapport aux produits WICOP de masse existants, le WICOP UHL attire l'attention du marché de l'automobile en tant que solution optimisée pour la conception de feux minces. Le WICOP a en outre été appliqué à toutes les fonctions des feux avant du GV80, y compris les feux de jour et les clignotants. Cette reconnaissance témoigne de la confiance des clients accordée aux produits de Seoul Semiconductor.

Le WICOP UHL, appliqué aux micro réseaux de lentilles (MLA) dans les phares de la Genesis, est un produit optimisé pour les applications automobiles, développé en se basant sur le WICOP, une technologie LED ultra-petite et à haut rendement. Cette technologie permet de réduire de 40 % la dissipation thermique par rapport à d'autres produits LED et de réduire de 75 % la taille de la structure du dissipateur thermique de la lampe. Cette technologie permet donc de réduire la taille et le poids, qui sont des facteurs importants dans la conception d'une lampe, permettant ainsi d'obtenir un design fin et sophistiqué.

Selon Genesis, « l'adoption de la technologie de Seoul Semiconductor a permis de compléter la face avant du GV80, notre SUV de luxe. La capacité du WICOP UHL à émettre une grande quantité de lumière à travers la petite zone d'émission LED d'environ 0,5 mm2 a notamment contribué à améliorer la qualité visuelle en combinaison avec la technologie MLA. Nous espérons que cette technologie sera appliquée à d'autres modèles à l'avenir. »

In-heum Park, vice-président de la division automobile de Seoul Semiconductor, déclare : « La technologie WICOP est la première technologie au monde mise au point par Seoul Semiconductor et a été constamment adoptée par les constructeurs automobiles du monde entier, dans la mesure où elle est appliquée à plus de 100 modèles chaque année. Nous allons continuer à développer des technologies LED pour l'automobile afin d'offrir à nos clients des valeurs différenciées. »

28 mars 2024 à 09:05

