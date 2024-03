Québec octroie près de 2,5 M$ pour soutenir l'adaptation numérique de la presse d'information écrite





QUÉBEC, le 28 mars 2024 /CNW/ - Le ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la Jeunesse et ministre responsable de la région de l'Outaouais, M. Mathieu Lacombe, annonce l'octroi d'une somme totale de près de 2,5 M$ pour la réalisation de 13 projets retenus dans le cadre du 2e appel de projets du Programme d'aide à l'adaptation numérique des entreprises de la presse d'information écrite, pour l'année financière 2023-2024.

Ce programme vise à soutenir l'amorce ou la poursuite de l'adaptation numérique des médias écrits. Le financement permettra à 13 entreprises d'augmenter leur compétitivité et de favoriser une diffusion encore plus grande de l'information aux citoyennes et aux citoyens. Ces entreprises représentent plus de 50 médias écrits partout au Québec.

La somme est accordée en vertu de la prolongation du Programme, annoncée en octobre 2019, dans le Plan d'aide pour soutenir les médias écrits du Québec.

«?L'aide financière annoncée aujourd'hui permettra à 13 entreprises de la presse écrite de poursuivre leur mission tout en évoluant dans le contexte numérique.?C'est plus de 50 médias écrits à travers le Québec qui seront soutenus grâce à cette enveloppe de 2,5 millions de dollars. »

Mathieu Lacombe, ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la Jeunesse et ministre responsable de la région de l'Outaouais

«?La transformation numérique de ces 50 médias écrits est essentielle dans un marché qui ne cesse d'évoluer. Grâce au Programme d'aide à l'adaptation numérique des entreprises de la presse d'information écrite, 13 projets seront mis en oeuvre pour bonifier l'offre de service des médias et faciliter l'accès à l'information. »

Éric Caire, ministre de la Cybersécurité et du Numérique

Depuis la mise en oeuvre du Programme d'aide à l'adaptation numérique des entreprises de la presse d'information écrite en 2017, 137 projets ont été soutenus et plus de 165 médias de toutes les régions du Québec ont ainsi été appuyés financièrement. Le total de l'aide annoncée s'élève à plus de 26 M$.

mise en oeuvre du Programme d'aide à l'adaptation numérique des entreprises de la presse d'information écrite en 2017, 137 projets ont été soutenus et plus de 165 médias de toutes les régions du Québec ont ainsi été appuyés financièrement. Le total de l'aide annoncée s'élève à plus de 26 M$. Pour l'année 2023-2024, le gouvernement du Québec a accordé un peu plus de 5 M$ au total dans le cadre des 2 appels de projets de ce programme.

Une somme de 30 M$ sur 5 ans a récemment été octroyée lors du budget du Québec 2024-2025 pour la poursuite de l'aide aux médias, dont une bonification de 1 M$ de l'enveloppe réservée à ce programme en 2025-2026.

Les projets d'adaptation numérique soutenus par le Programme sont variés et peuvent consister, par exemple, en la refonte d'une plateforme Web, en l'implantation d'une application mobile ou encore en l'intégration de nouvelles pratiques journalistiques et de diffusion de l'information sur les plateformes numériques, comme des vidéos et des balados.

