Jean-Claude Picard, le nouveau chef de l'Orchestre du Conservatoire de musique de Québec





QUÉBEC,, le 28 mars 2024 /CNW/ - Le Conservatoire de musique de Québec (CMQ) annonce avec beaucoup d'enthousiasme la nomination du chef Jean-Claude Picard à titre de professeur de direction d'orchestre au sein de l'institution. M. Picard sera responsable du cours de direction d'orchestre et assurera la direction musicale de l'Orchestre du Conservatoire qui présente chaque année trois concerts d'orchestre ainsi qu'un opéra. Jean-Claude Picard entrera en poste à l'automne prochain, pour la rentrée scolaire 2024-2025.

« Nous sommes absolument ravis d'accueillir Jean-Claude dans notre équipe de musiciennes et musiciens pédagogues. Dans les dernières années, il est venu diriger nos élèves à quelques reprises et ses façons de faire ont toujours été très appréciées. Sa grande expérience sera bénéfique pour notre orchestre autant par le savoir-faire qu'il inculquera à nos jeunes artistes que par le rayonnement qu'il saura lui apporter », commente Jean-Fabien Schneider, directeur du Conservatoire de musique de Québec.

Interprète engagé, l'intégrité artistique du chef d'orchestre canadien Jean-Claude Picard l'a amené à travailler en étroite collaboration avec deux organisations écossaises de renommée internationale : l'Orchestre Royal National d'Écosse et le Scottish Ballet où il a occupé respectivement les postes de chef d'orchestre associé et de chef d'orchestre principal. Au Canada, Jean-Claude a été directeur artistique et chef attitré de l'Orchestre symphonique de Trois-Rivières et est chef invité aux podiums de l'Orchestre symphonique de Montréal, Les Grands Ballets Canadiens, l'Orchestre symphonique de Québec, l'Orchestre symphonique de Toronto, l'Orchestre du Centre national des Arts, le Victoria Symphony, Symphony Nova Scotia, Calgary Opera, I Musici de Montréal et l'Orchestre du Festival Bach Montréal. En Europe, Jean-Claude a entre autres dirigé le City of Birmingham Symphony Orchestra, l'Orchestre de la Tonhalle de Zürich, l'Orquestra Sinfónica do Porto Casa da Música, l'Orchestre symphonique de Leipzig, l'Orchestre de Chambre de Genève et a connu un vif succès lors de deux visites au prestigieux Festival international d'Édimbourg avec le Scottish Ballet.

C'est à l'unanimité que le comité de sélection a choisi M. Picard à la suite d'un processus de dotation qui comprenait plusieurs étapes. Ce comité a impliqué M. Jean-Fabien Schneider, directeur du CMQ ainsi que onze personnes du corps professoral. Les étudiantes et étudiants de l'Orchestre ont également eu la possibilité de manifester leur préférence parmi les candidates et candidats retenus pour l'entrevue, choisissant également maestro Picard.

Lors du processus de dotation, monsieur Dmitri Zrajevski, qui a assuré la direction musicale de l'Orchestre du Conservatoire par intérim depuis septembre 2022, a été engagé quant à lui en tant que professeur du cours d'initiation à la direction d'orchestre. Titulaire d'une maîtrise en direction d'orchestre du Conservatoire de musique de Québec et d'un baccalauréat en écriture musicale de l'Université de Montréal, M. Zrajevski a dirigé en tant que chef invité l'Orchestre symphonique de Québec, l'Orchestre des Grands Ballets Canadiens, le Winnipeg Symphony Orchestra et l'Orchestre symphonique du Saguenay-Lac-Saint-Jean.

28 mars 2024 à 08:00

