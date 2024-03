/R E P R I S E -- C'EST LE RETOUR DU PRINTEMPS... ET DU TRADITIONNEL WEEK END DE PÂQUES AU MUSÉE?!/





QUÉBEC, le 26 mars 2024 /CNW/ - Pour une huitième année, le fameux Week-end de Pâques Chocolats Favoris, présenté par Desjardins, revient au Musée de la civilisation les 30 et 31 mars prochains. Ce populaire événement, au profit de la Fondation du Musée de la civilisation, attire de nombreuses familles, année après année, et permet aux plus petits comme aux plus grands de profiter d'une foule d'activités dont un spectacle, une conférence, un atelier Coco Déco de Chocolats Favoris, une chasse aux cocos et une exposition sur le chocolat?!

Sous le signe du partage

De 9 h à midi, l'événement accueillera exclusivement des centaines de familles provenant d'organismes communautaires de la région de Québec et de Lévis. Ces familles pourront vivre une fête de Pâques sucrée, chaleureuse, pleine de surprises et entièrement gratuite?!

Mais parce que tout est meilleur lorsqu'on partage, le Musée ouvrira ses portes au grand public, dès midi, et toutes les activités seront offertes gratuitement avec le droit d'entrée. Une partie des revenus amassés à la billetterie du Musée lors de cette fin de semaine sera remise à la Fondation qui oeuvre depuis près de 32 ans à rendre la culture accessible au plus grand nombre, particulièrement aux enfants et familles en situation de besoins particuliers.

Encore cette année, le Week-end de Pâques Chocolats Favoris est rendu possible grâce à Desjardins, Barry Callebaut, la Fondation Dufresne et Gauthier, WKND 91.9 et de nombreuses autres entreprises qui s'impliquent en don, en présence ou en commandite. Le Musée de la civilisation et sa Fondation les remercient chaleureusement!

Une délicieuse programmation est offerte au grand public à partir de 12h

Spectacle Juju et Marcelle et l'incroyable heure du bain

14 h

Les jumelles Juju et Marcelle font tout pour retarder l'heure du bain. Leur salle de bain, hors du commun, est un lieu de découvertes des petits bonheurs du quotidien et un terrain d'exploration infini pour leurs idées farfelues... Vont-elles finir par se tremper le pied?? Une production du Théâtre Omnivore.

Présenté par la Fondation Dufresne et Gauthier.

Atelier Coco Déco

12 h à 16 h

Décorer des cocos, c'est amusant. Décorer des cocos en chocolat, c'est amusant et alléchant?! Laissez libre cours à votre créativité et repartez avec un souvenir gourmand.

Présenté par WKND 91.9.

Atelier de danse hip-hop

13 h 15, 14 h, 14 h 45, 15 h 30

Apprenez à exécuter des mouvements de danse qui vous feront sentir comme les futures étoiles de la danse hip-hop?avec le Studio Party Time?!

Présenté par Beneva.

Conférence Ma planète fait de la fièvre, par Florence Léa Siry

12 h, 14 h 30

L'experte de la lutte contre le gaspillage alimentaire et de la réduction des déchets, Florence-Léa Siry, vous présente des trucs et astuces pour prendre soin de notre planète.

Atelier de bricolage

12 h à 16 h

En lien avec l'exposition Lutte. Le Québec dans l'arène, venez bricoler votre propre masque de lutteur?!

Présenté par Martin Dessert.

Atelier de peinture

Samedi 30 mars : 12 h 15, 14 h

Dimanche 31 mars : 12 h, 13 h

En s'inspirant de l'exposition Ma maison, laissez aller votre créativité dans un atelier de peinture en compagnie de la jeune artiste Meg.

Chasse aux cocos

En continu de 12 h à 17 h

À travers le Musée, trouvez les réponses aux énigmes. Inscrivez vos réponses et obtenez une récompense?!

Démonstration : Vive le chocolat?!

12 h à 16 h

Découvrez le processus de transformation du chocolat par le biais d'une installation créée tout spécialement pour l'occasion et profitez-en pour déguster un délicieux chocolat chaud?!

Présentée par Barry Callebaut.

Organismes partenaires du Week-end de Pâques 2024

Autisme Québec

CAPJ Lévi, Centre d'aide et prévention jeunesse

Carrefour des enfants de Saint-Malo

Centre Durocher

Centre Famille Haute-Ville

Centre de pédiatrie sociale de Lévis

Centre de pédiatrie sociale de Québec

Centre ressources Jardin de Familles

Entraide Agapè

Entraide Cabrini

Fondation Dufresne & Gauthier

Fondation Petits bonheurs d'école

Fondation Le Petit Blanchon

Fondation Sourdine

Joujouthèque Basse-ville

Laura Lémerveil

La Boussole

Le Pignon Bleu

Le Pivot

Le Tremplin

Maison de la Famille Rive-Sud

Maison de la Famille Saint-Roch

Regroupement Actions Familles à Lac-Saint-Charles

Service d'entraide de St-Jean-Chrysostome

Ressources Parents Vanier

Solidarité Famille

28 mars 2024 à 08:00

