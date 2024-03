RED Technologies déploie son réseau privé DAT5G incluant le CN5G Dome d'Obvios chez Novea pour former les professionnels des TPE, PME et ETI aux métiers de la 5G





PARIS, 28 mars 2024 /PRNewswire/ -- La 5G privée connaît un essor auprès des grands industriels, mais les TPE/PME/ETI se heurtent à une barrière en termes de coûts d'infrastructures, d'accès aux fréquences et de compétences.

Lauréate du programme gouvernemental « Accélération 5G » en 2021, RED Technologies développe et commercialise une offre SaaS de réseau privé 5G souveraine dédiée à la démocratisation de l'accès à cette technologie pour les TPE, PME et ETI industrielles.

La solution très compétitive DAT5G de RED Technologies affranchit les entreprises d'opérer leur réseau privé 5G elles-mêmes. La solution DAT5G (du nom du projet lauréat « Démocratisation de l'Accès à la Technologies 5G ») embarque le coeur de réseau souverain Dome d'Obvios, choisi pour sa robustesse, sa facilité de déploiement et d'exploitation.

Les compétences 5G nécessaires localement peuvent désormais être acquises chez Novea qui, depuis 2006, réalise des formations sur le déploiement des Infrastructures Numériques Responsables.

Grâce au réseau DAT5G déployé chez Novea, les techniciens intervenant sur les réseaux 5G et les décideurs pourront suivre les formations suivantes :

opportunités de la 5G privée dans les TPE/PME/ETI

technologies et réseaux privés 5G

installation et exploitation d'un réseau 5G privé

nouveaux usages

Une formation de sensibilisation sera également proposée aux demandeurs d'emplois, étudiants, et établissements scolaires pour valoriser les métiers de la 5G, aidant ainsi les entreprises en amont dans leur recherche de compétences.

À propos de RED Technologies

Fondée en 2012, RED Technologies est l'un des principaux fournisseurs de technologies de partage dynamique de fréquences aux États Unis pour le déploiement de réseaux privés 4G/5G.

A? propos de Novea

Novea est un pôle d'excellence rurale issu d'un partenariat public/privé entre la Communauté d'Agglomération Mont Saint Michel Normandie et la société ACOME. Ses formations liées aux métiers des réseaux numériques, reposent sur une pédagogie innovante répondant aux besoins des entreprises.

A? propos d'Obvios

Obvios développe des solutions pour réseaux privés 5G 100% logicielles. Plus abordables que les technologies traditionnelles, elles sont robustes, faciles à déployer et à exploiter, assurant également une sécurité accrue et une meilleure couverture. En utilisant les outils et méthodes de l'informatique en nuage, nous sommes plus agiles et plus réactifs dans le développement et la maintenance de nos solutions. Notre but: innover et simplifier. https://obvios.eu

