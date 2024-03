L'entente de principe pour les enseignantes et les enseignants franco-ontariens est ratifiée!





OTTAWA, ON, le 27 mars 2024 /CNW/ - Les membres de l'Association des enseignantes et enseignants franco-ontariens (AEFO) ont ratifié à 93,5 % l'entente de principe conclue avec le gouvernement et le Conseil des associations d'employeurs (CAE) pour le renouvellement de la partie A des conventions collectives des membres du personnel enseignant et suppléant, échues depuis le 31 août 2022. Le vote électronique s'est tenu les 26 et 27 mars 2024.

« Nous tenons à remercier les membres de leur appui continu, leur solidarité et leur engagement pendant ces longues négociations. La ratification de l'entente de principe démontre que c'est grâce à cette force collective et syndicale que nous avons réussi à démontrer à ce gouvernement qu'il doit faire de l'éducation une réelle priorité. Nous continuerons à revendiquer un meilleur financement du système d'éducation en langue française et davantage d'appuis et de ressources en salle de classe pour améliorer les conditions d'apprentissage pour les élèves. Il est plus que temps que ce gouvernement reconnaisse que les enseignantes et les enseignants sont une valeur sûre pour former notre jeunesse et bâtir la société de demain. », déclare Anne Vinet-Roy, présidente de l'AEFO.

Les négociations locales avec les conseils scolaires débuteront au cours des prochaines semaines et devraient se poursuivre jusqu'à l'automne.

L'AEFO compte environ 12 000 membres et représente les enseignantes et les enseignants des écoles élémentaires et secondaires de langue française de l'Ontario, tant catholiques que publiques, en plus du personnel professionnel et de soutien oeuvrant dans différents lieux de travail francophones.

