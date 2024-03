Colloque international Max et Iris Stern : les 12 et 13 avril





Plus qu'humain, plus-que-nature : au-delà du vivant

MONTRÉAL, le 27 mars 2024 /CNW/ - Le Musée d'art contemporain de Montréal (MAC) est fier d'annoncer la tenue du seizième colloque international Max et Iris Stern. Les 12 et 13 avril 2024 au Centre Canadien d'Architecture, le colloque regroupera une quinzaine de participants de domaines divers, explorant les points de contact entre nature et intelligence artificielle ainsi que les nouvelles façons d'habiter le monde.

PLUS QU'HUMAIN, PLUS-QUE-NATURE : AU-DELÀ DU VIVANT

Sous le commissariat de Bénédicte Ramade, historienne de l'art et critique d'art, Plus qu'humain, plus-que-nature : au-delà du vivant entend déconstruire les concepts de « nature », de « vivant » et d'« humain » afin d'esquisser de nouvelles pistes sémantiques, philosophiques et artistiques. Penser le « plus-qu'humain » en s'inspirant des postulats de David Abram, transposés aux capacités exponentielles des machines et à la diversité du vivant, permettra de spéculer sur des formes de relation inédites.

Le colloque réunira des philosophes des plantes et de l'intelligence artificielle ainsi que des artistes et des commissaires d'exposition d'ici et d'ailleurs. Leurs conférences seront prononcées en français et en anglais. Un service de traduction simultanée sera disponible. Information et programmation complète.

Cet événement annuel a pour but de rendre accessibles au public les travaux de recherche de praticiens et de théoriciens issus de champs disciplinaires variés, en lien avec l'exposition à venir femmes volcans forêts torrents. Par la tenue de ce Colloque, le Musée souhaite favoriser une meilleure compréhension de l'art contemporain et rendre hommage à Max et Iris Stern, en partageant leur vision sur la scène internationale.

« En invitant philosophes, commissaires, artistes et universitaires à élaborer ensemble de nouvelles formulations du vivant, j'ai cherché à offrir de nouvelles pistes de réflexion et de création, afin d'engager le monde de l'art et ses publics dans une réflexion féconde sur notre avenir environnemental commun ».

- Bénédicte Ramade, historienne d'art, critique d'art et commissaire du colloque.

femmes volcans forêts torrents

Présentée dans nos espaces à la Place Ville Marie et ouverte au public du 11 avril au 18 août, l'exposition collective mettra en lumière les oeuvres de 9 artistes établies au Québec : asinnajaq, Jacynthe Carrier, Maria Ezcurra, Caroline Gagné, Anahita Norouzi, Nelly-Eve Rajotte, Sabrina Ratté, Sonia Robertson et Malena Szlam. Sous le commissariat de Marie-Eve Beaupré ces femmes invitent à réfléchir sur le rapport hiérarchisé entre nature et « vivant », et ce, à travers une variété de médiums.

À propos des Colloques internationaux

Depuis 2006, les colloques internationaux de haut niveau du Musée d'art contemporain de Montréal portent le nom de Colloque international Max et Iris Stern. Depuis la fondation du Musée en 1964, Max et Iris Stern ont contribué de manière significative à l'essor du Musée en enrichissant sa collection de plusieurs dons, parmi lesquels figurent des oeuvres de Hans Arp, Paul-Carr, John Lyman et Jean-Paul Riopelle.

Participants

Les participants du seizième colloque international Max et Iris Stern sont Giovanni Aloi, asinnajaq, Marie-Eve Beaupré, Mojeanne Behzadi, Soren Brothers, Jennifer Carter, Emanuele Coccia, Julie Crenn, T.J. Demos, Kama La Mackerel, Michèle Magema, Stéphanie Posthumus, Bénédicte Ramade, Aseman Sabet, Robert Wiesenberger. Plus de détails sur leur parcours et leur démarche ici.

Informations pratiques

Date : vendredi 12 et samedi 13 avril 2024

Lieu : Centre Canadien d'Architecture, 920 rue Baile, Montréal

Prix :

Régulier : 25 $

MACarte : 20 $

Étudiants : 10 $

Les tarifs incluent les taxes. Les billets donnent accès aux deux jours du colloque.

Remerciements

Le Musée d'art contemporain de Montréal remercie la Fondation Max et Iris Stern, le Centre Canadien d'Architecture et le Consulat général de France à Québec.

Musée d'art contemporain de Montréal

Depuis 60 ans, le Musée d'art contemporain de Montréal assure la rencontre entre des artistes locaux et internationaux, leurs oeuvres et des publics variés, célébrant l'art comme une composante essentielle de la vie à Montréal et au Québec. Le siège social du Musée, situé au coeur du Quartier des spectacles, fait l'objet d'une transformation architecturale majeure. En attendant, le MAC a temporairement relocalisé ses activités à la Place Ville Marie, un lieu emblématique du quartier des affaires de Montréal. Pendant toute la durée des travaux, le Musée rejoint le public au moyen d'expositions temporaires mettant en lumière des artistes exceptionnels et présentant une variété de pratiques. En plus de deux expositions principales par an, le MAC à PVM offre des programmes publics ainsi qu'une vaste gamme de services éducatifs et d'activités de sensibilisation communautaire. www.macm.org

27 mars 2024 à 16:10

