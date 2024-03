Placements Mackenzie annonce une distribution théorique pour un fonds négocié en bourse





TORONTO, le 27 mars 2024 /CNW/ - Placements Mackenzie a annoncé aujourd'hui une distribution théorique autre qu'en espèces réinvestie (une « distribution théorique ») pour le FNB de répartition toutes actions Mackenzie (le « FNB »).

Une distribution théorique a lieu lorsqu'une distribution est effectuée sous forme de parts, lesquelles sont ensuite immédiatement regroupées avec les parts détenues avant la distribution, de sorte que le nombre total de parts détenues après la distribution est identique au nombre de parts détenues avant la distribution.

La distribution théorique a été versée à tous les porteurs et porteuses de parts inscrits du FNB, comme il est indiqué dans le tableau ci-dessous :

Nom du

FNB Mackenzie Symbole Date de

clôture des

registres Distribution

autre qu'en

espèces par

part FNB de répartition

toutes actions

Mackenzie MEQT 28 février 2024 1,31968

À la date de clôture des registres indiquée ci-dessus, le FNB n'était pas admissible à titre de fiducie de fonds commun de placement en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada) (la « Loi de l'impôt ») et plus de 50 % de sa valeur marchande était détenue par une ou plusieurs institutions financières, au sens où cette expression est définie dans la Loi de l'impôt. Il a été établi qu'à la date de clôture des registres, le FNB était considéré comme une institution financière aux fins des règles d'évaluation à la valeur du marché contenues dans la Loi de l'impôt.

La Loi de l'impôt contient des règles spéciales pour déterminer la fin d'une année d'imposition lorsqu'un contribuable devient ou cesse d'être une institution financière et pour déterminer le revenu des institutions financières. Cela comprend notamment la réalisation et la comptabilisation sur le compte de revenu de tous les gains ou pertes latents sur les biens évalués à la valeur du marché détenus par l'institution financière à la fin d'une année d'imposition donnée lorsque les règles d'évaluation à la valeur du marché s'appliquent. À la date qui suit la date de clôture des registres indiquée ci-dessus, le FNB a cessé d'être une institution financière, selon la définition de cette expression dans la Loi de l'impôt. En raison de ce changement de statut, le FNB est tenu de reconnaître une fin d'année réputée aux fins de l'impôt et de distribuer tout revenu net et tout gain en capital net réalisé, gagné ou réalisé, selon le cas, par le FNB jusqu'à la fin de l'année réputée (selon la date de clôture des registres indiquée ci-dessus).

Au début de 2025, les caractéristiques fiscales de toutes les distributions du FNB pour 2024 seront communiquées aux courtiers par l'intermédiaire de la Caisse canadienne de dépôt de valeurs (CDS).

Pour de plus amples renseignements au sujet des FNB Mackenzie, visitez placementsmackenzie.com/fnb.

Les placements dans les fonds négociés en bourse peuvent donner lieu à des commissions, des frais de gestion, des frais de courtage et d'autres frais. Veuillez lire le prospectus avant d'investir. Les fonds négociés en bourse ne sont pas des placements garantis, leur valeur varie fréquemment et leur rendement antérieur peut ne pas se reproduire.

Le versement de distributions n'est pas garanti et leur montant peut fluctuer. Il ne faut pas confondre le versement de distributions avec la performance ou le taux de rentabilité ou de rendement d'un fonds négocié en bourse. Si les distributions que verse un fonds négocié en bourse sont plus élevées que sa performance, votre placement initial diminuera. Les distributions qui vous sont versées du fait qu'un fonds négocié en bourse a réalisé des gains en capital et perçu un revenu et des dividendes sont imposables entre vos mains l'année de leur versement. Le prix de base rajusté de vos placements diminuera de tout remboursement de capital. Si le prix de base rajusté tombe au-dessous de zéro, vous devrez payer l'impôt sur les gains en capital sur le montant négatif.

À propos de Placements Mackenzie

Placements Mackenzie (« Mackenzie ») est une société de gestion de placements de premier rang gérant un actif de 200,6 milliards de dollars au 29 février 2024. Mackenzie fournit des solutions de placement et des services connexes à plus d'un million de clients au détail et institutionnels, par l'intermédiaire de multiples réseaux de distribution. Fondée en 1967, Mackenzie est un gestionnaire d'actif mondial avec des bureaux au Canada ainsi qu'à Boston, à Dublin, à Londres, à Hong Kong et à Beijing. Mackenzie est membre du groupe de sociétés de la Société financière IGM Inc. (TSX : IGM), l'une des principales sociétés de services financiers au Canada, dont le total de l'actif géré et de l'actif sous services-conseils est d'environ 247 milliards de dollars au 29 février 2024. Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter le site placementsmackenzie.com.

SOURCE Mackenzie Financial Corporation

27 mars 2024 à 15:38

Communiqué envoyé leet diffusé par :