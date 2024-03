Lancement mondial des impressions de Beijing : une perspective ambassadrice





Six diplomates révèlent leurs expériences uniques dans la capitale chinoise

LONDRES, 27 mars 2024 /PRNewswire/ -- La série de vidéos multimédias My Impression of Beijing a récemment été lancée à la London Book Fair au Royaume-Uni. La série présente six ambassadeurs en Chine qui ont partagé leurs impressions et leurs expériences de Pékin. Parmi les diplomates invités figuraient l'ambassadeur sud-africain Xie Shengwen, l'ancien ambassadeur pakistanais Moin ul Haque, l'ambassadeur chypriote Martha Mavrommati, l'ambassadeur soudanais Omer Mohamed Ahmed Siddig, l'ambassadeur grec Evgenios Dimitrios Kalpyris et l'ambassadeur mongol Tuvshin Badral.

L'événement de lancement vidéo a été présidé par Li Hongwen, directeur exécutif de la China National Publications Import and Export (Group) Corporation (CNPIEC) . Chang Bo, président de China Publishing Group, était également présent et a prononcé un discours lors de l'événement. Alanoud Ali, Président d'Emirates Publishers Association, a participé à la cérémonie d'inauguration de la première série vidéo.

Dans son discours, Chang Bo a souligné les expériences des ambassadeurs à Beijing comme exemples de coopération internationale, d'intégration et de progrès. Il a noté que leurs pensées et leurs sentiments reflètent profondément la façon dont diverses cultures et nationalités interprètent l'essence de Pékin.

L'événement de diffusion vidéo a été organisé par le CNPIEC, avec le soutien du Département de la publicité du Comité municipal de Beijing du PCC et du Beijing Culture Guiding Fund. Une conférence de presse sur la diffusion de la vidéo de la série a eu lieu à Beijing plus tôt en février.

À propos de China National Publications Import and Export (Group) Corporation

Le CNPIEC se démarque en tant qu'entité d'importation et d'exportation de premier plan dans le secteur de l'édition en Chine, ainsi qu'en tant que fournisseur de services d'exposition international de premier plan. La Foire internationale du livre de Pékin (BIBF), fondée et organisée par le CNPIEC, célèbre cette année sa 30e édition. Actuellement, le BIBF est devenu la deuxième plus grande exposition internationale de livres au monde et l'un des événements culturels les plus influents à l'échelle mondiale. Il rassemble des personnalités culturelles et éditoriales de plus d'une centaine de pays et de régions, accueillant chaque année plus d'une centaine de forums thématiques, de séminaires et de diverses activités liées à la lecture. Ces événements facilitent l'échange de connaissances entre les professionnels de l'édition chinois et internationaux et le grand public, améliorant ainsi leur compréhension des diverses cultures et traditions du monde entier. Le BIBF sert non seulement de vitrine de la culture chinoise, mais aussi de plateforme mondiale pour la communication interculturelle et l'intégration.

27 mars 2024 à 13:39

Communiqué envoyé leet diffusé par :