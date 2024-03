L'Assemblée nationale du Québec accueille la 21e législature du Parlement des jeunes!





QUÉBEC, le 27 mars 2024 /CNW/ - Du 3 au 5 avril 2024, l'Assemblée nationale du Québec sera l'hôte de la 21e législature du Parlement des jeunes. Cette année, ce sont 133 élèves de 3e et 4e secondaire qui plongeront dans l'univers de la démocratie québécoise à l'occasion de cette simulation parlementaire, sous la présidence de Mme Chantal Soucy, vice-présidente de l'Assemblée nationale.

« Le Parlement des jeunes fait partie des événements majeurs de nos programmes éducatifs à l'Assemblée nationale. Depuis plus de 20 ans, c'est une fierté pour notre institution de constater l'enthousiasme des jeunes à vouloir approfondir les rouages de la démocratie et à faire entendre leur voix. Ils et elles sont la relève de demain! », a mentionné Mme Soucy.

Cette édition inaugure l'arrivée d'un tout nouveau journal numérique au sein du Parlement des jeunes : L'IRIS. Huit jeunes auront ainsi l'occasion de découvrir le métier de journaliste tout en s'immergeant dans le paysage médiatique contemporain grâce à la presse électronique.

Les jeunes occupant des fonctions parlementaires étudieront, quant à elles et eux, 3 projets de loi, soit :

un premier portant sur l'amélioration des conditions économiques des agriculteurs;

un deuxième sur l'interdiction de vendre des biens et des services de façon différenciée en fonction du sexe, de l'identité de genre ou de l'expression de genre du consommateur;

un dernier sur l'intégration professionnelle des immigrants.

De plus, une commission parlementaire se penchera sur l'utilisation de l'intelligence artificielle dans nos vies, plus particulièrement à l'école. Une motion qui vise à ce que l'Assemblée du Parlement des jeunes se mobilise afin de bannir l'achat de cigarettes à la population québécoise née après 2005 sera également proposée en Chambre.

La Fondation Jean-Charles-Bonenfant et la Société des professeurs d'histoire du Québec soutiennent le Parlement des jeunes. Pour plus d'information, consultez le site Web Par ici la démocratie.

