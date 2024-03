CIBC Mellon annonce des changements au sein de la direction pour améliorer l'expérience client et stimuler la croissance





TORONTO, le 27 mars 2024 /CNW/ - CIBC Mellon a annoncé aujourd'hui la nomination de Richard Anton au poste de chef des services aux clients et de Catherine Thrasher au poste de cheffe des opérations. M. Anton assume la responsabilité globale de la gestion des relations, des solutions stratégiques pour la clientèle, du développement de produits, des communications d'entreprise et des fonctions de marketing de la société. Mme Thrasher est responsable de superviser les volets opérationnels de CIBC Mellon, y compris les services de garde de valeurs, d'administration des fonds, de tenue des registres des investisseurs, les services de prestations de retraite, la comptabilité institutionnelle et des régimes de retraite, l'excellence opérationnelle, la gestion de projet et plus encore. Ils demeurent tous deux membres de l'équipe de direction de CIBC Mellon.

M. Anton compte plus de 30 ans d'expérience dans le secteur des services financiers, occupant récemment le poste de chef des opérations de CIBC Mellon. Il possède une vaste expérience de la supervision des fonctions opérationnelles, de l'exécution de projets de transformation et le maintien de solides prestations de services. En plus de favoriser la résilience, l'excellence du service et une gouvernance rigoureuse, son expertise du marché canadien et l'accent qu'il met sur la progression de l'innovation en matière d'opérations de placement ont aidé les clients à comprendre et à relever leurs défis les plus complexes en matière de transformation.

Catherine Thrasher occupe maintenant le poste de cheffe des opérations. Elle possède plus de 25 ans d'expérience dans le secteur des placements, ayant oeuvré au sein des services de Solutions de gestion du risque mondial de BNY Mellon et des sociétés qui l'ont précédée depuis 1998. Dans le cadre de ses fonctions antérieures de cheffe des services de solutions clients auprès de CIBC Mellon, elle était responsable de la supervision du modèle opérationnel et des solutions multiproduits à l'échelle de CIBC Mellon et de BNY Mellon qui répondent aux besoins des clients en matière de données. Elle a également supervisé les services d'analyse de rendement et les solutions de gestion du risque mondial auprès de BNY Mellon, et, plus récemment, mis en oeuvre des initiatives à grande échelle en matière de garde de valeurs, de suivi de marché (middle office) et de comptabilité des fonds.

« Ces nominations permettent à CIBC Mellon d'occuper une position avantageuse à mesure que nous élargissons notre position de chef de file du marché en matière d'innovation, de données et de technologie grâce aux capacités mondiales de BNY Mellon. Mme Thrasher a fait ses preuves en offrant des solutions et des produits de premier ordre et en améliorant l'optimisation des affaires. Elle possède l'expérience nécessaire pour poursuivre sur notre lancée dans nos initiatives de transformation de l'expérience client et faire progresser nos priorités stratégiques. » a déclaré Mal Cullen, chef de la direction, CIBC Mellon. « M. Anton possède une connaissance approfondie des activités de CIBC Mellon ainsi que de l'orientation que doivent prendre notre société et nos clients au cours des prochaines années, et a noué des relations étroites avec les clients et le secteur. Il est sur le point de mener des initiatives transformatrices qui amélioreront les relations avec les clients et stimuleront l'innovation. » ajoute-t-il.

« Je suis honoré d'occuper le poste de chef des services aux clients et d'avoir la mission claire de donner à nos clients les moyens de transformer leurs activités et d'assurer leur avenir », a déclaré Richard Anton, chef des services aux clients, CIBC Mellon. « Je suis très heureux de me concentrer sur l'approfondissement et le renforcement de nos relations avec nos clients. »

« Je me réjouis à l'idée de diriger les équipes fantastiques d'exploitation et de prestation de services de CIBC Mellon pendant que nous mettons en oeuvre des initiatives à grande échelle et que nous continuons d'améliorer les services quotidiens aux clients», a déclaré Catherine Thrasher, cheffe des opérations, CIBC Mellon. « C'est une période passionnante chez CIBC Mellon et je suis très fière de diriger nos équipes opérationnelles de premier plan. »

CIBC Mellon est une société canadienne qui se concentre exclusivement sur les besoins en matière de services de placement des investisseurs institutionnels canadiens et des investisseurs institutionnels étrangers qui investissent au Canada. Fondée en 1996, CIBC Mellon est détenue à parts égales par The Bank of New York Mellon (BNY Mellon) et la Banque Canadienne Impériale de Commerce (CIBC). CIBC Mellon offre des services de placement éclairés au nom de fonds de placement, de caisses de retraite, de compagnies d'assurance, de banques, de fondations, de fonds en dotation, de sociétés et d'institutions financières mondiales dont les clients investissent au Canada. Au 31 décembre 2023, les actifs sous garde et/ou sous administration de CIBC Mellon s'élevaient à plus de 2 600 milliards de dollars canadiens. CIBC Mellon fait partie du réseau mondial de BNY Mellon qui, au 31 décembre 2023, avait 47 800 milliards de dollars américains d'actifs sous garde ou sous administration. CIBC Mellon est un utilisateur autorisé de la marque de commerce CIBC et de certaines marques de commerce de BNY Mellon. CIBC Mellon est la marque d'entreprise de Compagnie Trust CIBC Mellon et de la société de services de titres mondiaux CIBC Mellon et peut être utilisée comme terme générique en référence à l'une ou l'autre des sociétés ou aux deux sociétés. www.cibcmellon.com

