Deroma, une société du portefeuille de Njord Partners, nomme un nouveau directeur général





Deroma, le plus grand producteur de terre cuite au monde, et Njord Partners annoncent aujourd'hui la nomination de Stefano Mele au poste de directeur général de Deroma à compter du 4 mars 2024.

Stefano est un chef d'entreprise très expérimenté en Italie, spécialisé dans les secteurs de la fabrication et de l'industrie, où il a fait ses preuves dans la mise en oeuvre de stratégies de croissance réussies. L'expérience variée de Stefano couvre divers secteurs, du textile et de la céramique aux machines et à l'impression. En tant que leader avéré, il a occupé des postes clés de PDG et de directeur général dans des entreprises et des unités commerciales internationales.

Stefano était dernièrement directeur général de Ceramica Dolomite, un fabricant italien d'articles sanitaires pour salles de bains spécialisé dans la céramique qui emploie 360 personnes. En moins de deux ans, il a transformé l'entreprise, qui était vouée à la fermeture, en relançant la production commerciale de l'entreprise, en créant 7 nouvelles séries de produits en un an et en développant une collaboration avec d'autres fabricants d'articles sanitaires pour faciliter la délocalisation de leur production. Auparavant, Stefano était directeur général de Fabbri Group, un concepteur et producteur italien d'emballages pour produits frais.

Les compétences multilingues de Stefano et sa vaste expérience internationale couvrant l'Europe, l'Amérique du Nord et du Sud, l'Inde et la Chine seront d'une valeur inestimable pour l'expansion mondiale de Deroma.

Stefano Mele, nouveau directeur général, déclare : « Je suis ravi de rejoindre Deroma en tant que directeur général. J'espère mettre à profit mes compétences éprouvées en matière de direction et mon expertise du secteur pour conduire la prochaine phase de croissance de Deroma, en collaborant avec toute l'équipe de Deroma afin de fabriquer des produits exceptionnels basés sur l'héritage d'un savoir-faire artisanal développé depuis près de 70 ans. Je me réjouis de travailler en étroite collaboration avec Njord Partners pour concrétiser cette incroyable opportunité. »

Arvid Trolle, partenaire de Njord Partners, déclare : « Stefano est un leader de classe mondiale et il jouera un rôle déterminant dans nos projets passionnants visant à doubler la taille de l'entreprise et à poursuivre son expansion à l'échelle mondiale. L'expérience de Stefano dans le secteur de la céramique au sens large permettra à Deroma d'alimenter la passion du jardinage de millions de personnes en continuant à proposer des pots en terre cuite, en plastique et émaillés de la plus haute qualité. »

À propos de Stefano Mele

Stefano a commencé sa carrière en 1990 en tant qu'ingénieur de projet chez Alcatel. Il a ensuite occupé des postes de direction chez Nuova Fima, Viappiani Printong, SIAT et GEA Group. Plus récemment, il a été directeur général de Fabbri Group (2019-2022), où il a réalisé des augmentations à deux chiffres du chiffre d'affaires et du BAIIA en pénétrant de nouveaux marchés et en lançant une nouvelle gamme de produits durables sur le plan environnemental et des solutions logicielles intégrées. Depuis 2022, Stefano est directeur général de Ceramica Dolomite, dont il a relancé leur production commerciale en créant sept nouvelles séries de produits en moins de deux ans.

À propos de Deroma

Deroma Group est le plus grand producteur de terre cuite au monde et a son siège social en Italie. Deroma produit en Europe et aux États-Unis et opère dans le monde entier, avec une expansion récente au Royaume-Uni, en Asie-Pacifique et en Europe de l'Est. En tant que leader mondial des produits de jardin haut de gamme, Deroma conçoit et distribue également des pots et des vases en plastique, en émail et dans d'autres matériaux. Deroma a été acquis avec succès par Njord Partners en juin 2021.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur : https://deroma.com

À propos de Njord Partners

Njord Partners est un gestionnaire d'investissements dans des situations spéciales et un fournisseur de solutions de capital flexible à long terme. Établi en 2013, Njord Partners gère un capital de plus d'un milliard d'euros. Il investit dans des entreprises européennes du marché intermédiaire confrontées à des situations complexes. Sa mission est d'offrir aux investisseurs des rendements supérieurs pondérés en fonction des risques tout en préservant le capital. En tant que partenaire financier, Njord Partners offre des solutions flexibles en matière de dette et de capital, facilitant activement les améliorations stratégiques et opérationnelles au sein des entreprises de son portefeuille afin de générer de la valeur, avec une attention particulière pour les titres de créance et les structures existantes.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur : https://njordpartners.com/

27 mars 2024

