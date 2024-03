Quectel dévoile une nouvelle série d'antennes 5G, GNSS et 5-en-1 à haute performance





Quectel Wireless Solutions, un fournisseur mondial de solutions IoT, vient d'étoffer à nouveau sa vaste gamme d'antennes pour les dispositifs et les déploiements IoT. Parmi les derniers lancements figurent les antennes 5G 5-en-1 YEMN016AA et YEMN017AA, les antennes 5G externes YECN001J1A et YECT000WBA et les antennes GNSS L1 et L5 actives YEGB000Q1A et YEGN000Q1A.

« Nous sommes ravis d'élargir notre gamme de produits avec des antennes qui offrent des performances supérieures et qui répondent aux besoins spécifiques de nos clients IoT », déclare Norbert Muhrer, président et CSO, Quectel Wireless Solutions. « Quectel optimise sans relâche son portefeuille diversifié pour répondre précisément aux exigences uniques des déploiements et des applications de ses clients, offrant ainsi des performances et une adaptabilité sans précédent. »

La YEMN016AA est une antenne 5G 5-en-1 de systèmes de navigation mondiale par satellite (GNSS) mesurant 204,4mm x 86,7mm x 32mm. Cette antenne 5G/4G ultra-large bande offre une vaste couverture de 600 à 6 000 MHz tout en offrant une rétrocompatibilité pour prendre en charge les réseaux 3G et 2G ainsi que LTE Cat-M et l'IoT à bande étroite (NB-IoT). L'antenne est disponible avec connexion via cinq longueurs de câble allant de 300 à 5 000 mm, avec des connecteurs SMA. Cette antenne omnidirectionnelle compacte montée sur vis, idéale pour les applications où l'antenne doit être discrète, est facile à installer avec une durabilité maximale assurée grâce à son boîtier IP69K PC KIBILAC® ASA. L'antenne est compatible avec les modules de la série RM520x de Quectel.

La Quectel YEMN017AA est un boîtier d'antenne 5G 5-en-1 monté sur vis optimisée pour les réseaux 5G et 4G. Avec un diamètre de 103,5 mm et une hauteur de 42,5 mm, l'antenne peut intégrer une variété d'antennes (5G, 4G, GNSS et Wi-Fi). Disponible avec de multiples options de fixation (vis, poteau, mur, magnétique, adhésif et autres), le boîtier d'antenne prend en charge plusieurs types de connecteurs et de longueurs de câble et est conçu pour offrir une antenne haute performance plus flexible et fiable pour les applications extérieures.

Quectel lance également les antennes 5G externes YECN001J1A et YECT000WBA. Les deux antennes couvrent les bandes de fréquences 5G NR Sub-6 GHz et sont compatibles avec les bandes 4G, 3G, 2G et LPWA. Dotées d'une efficience et d'un gain élevés, les deux antennes offrent une solution omnidirectionnelle parfaitement pour assurer une transmission de données à grande vitesse. Idéales pour une variété de dispositifs de communication sans fil (routeurs, équipements extérieurs et dispositifs de surveillance en temps réel), ces antennes ont un diamètre de 40,6 mm et une hauteur de 104 mm. Les antennes sont à la fois conformes RoHS et REACH et Quectel offre une installation flexible avec une longueur de câble personnalisée et diverses options de connecteur.

Pour les utilisateurs qui accordent la priorité au GNSS, Quectel présente YEGB000Q1A et YEGN000Q1A, ses nouvelles antennes GNSS L1 et L5 actives. Fonctionnant dans les bandes de fréquences 1164-1189MHz et 1559-1606MHz, ces antennes mesurent 62mm x 56mm x 23mm. Elles permettent différentes méthodes d'installation ou de connexion telles que le montage sur vis, le support adhésif, le support magnétique, le câblage interne et le SMA externe. La personnalisation des connecteurs et des longueurs de câble répond aux exigences de chaque client.

Comme avec toutes ses antennes, Quectel fournit une assistance complète de conception, y compris la simulation, les tests et la fabrication de solutions d'antennes personnalisées pour répondre aux besoins spécifiques des clients. De plus, les antennes Quectel peuvent être préintégrées à la vaste gamme de modules Quectel.

À propos de Quectel

La passion de Quectel pour un monde plus intelligent nous pousse à accélérer l'innovation IoT. Organisation fortement axée sur le client, nous sommes un fournisseur mondial de solutions IoT soutenu par une assistance et des services exceptionnels. Notre équipe mondiale croissante de 5 900 professionnels donne le ton à l'innovation dans les modules cellulaires, GNSS, Wi-Fi et Bluetooth, ainsi que dans les antennes and services.

Quectel dispose de bureaux régionaux et d'un service d'assistance pouvant intervenir dans le monde entier. Notre leadership international est voué à l'avancement de l'IdO et à la construction d'un monde plus intelligent.

Pour plus d'informations, rendez-vous sur : www.quectel.com, LinkedIn, Facebook et X.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

27 mars 2024 à 10:45

Communiqué envoyé leet diffusé par :