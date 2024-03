Canada Royal Milk reçoit l'approbation de l'Agence canadienne d'inspection des aliments pour commencer la production de lait maternisé





KINGSTON, Ontario, 27 mars 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Canada Royal Milk a émis la déclaration suivante concernant la production de préparations pour nourrissons destiné au marché canadien :



« Canada Royal Milk et ses plus de 150 professionnels qualifiés employés dans les installations de Kingston accueillent favorablement la décision de l'Agence canadienne d'inspection des aliments (ACIA) qui permettra la production de lait maternisé.

Après un long processus de près de deux ans, Canada Royal Milk a maintenant reçu l'approbation de Santé Canada et de l'ACIA. Notre priorité a toujours été de répondre à la demande des parents pour le lait maternisé depuis le début des travaux en 2019.

Les prochaines étapes pour commencer la production du premier lot de lait maternisé ont été amorcées, et on prévoit que le produit sera disponible pour la distribution au détail d'un océan à l'autre au cours de l'été.

Canada Royal Milk s'appuie sur les normes les plus élevées en matière de sécurité, de qualité et d'excellence pour créer un lait maternisé fabriqué au Canada. Maintenant que les approbations nécessaires ont été obtenues, Canada Royal Milk s'engage à soutenir la santé et l'alimentation des familles à travers le pays. »

Pour plus d'informations, veuillez contacter :

[email protected]

À propos de Canada Royal Milk :

Canada Royal Milk est un fabricant de produits laitiers en poudre basé à Kingston, en Ontario, qui exploite une usine de 320 000 pieds carrés et emploie plus de 150 professionnels qualifiés. Grâce à la création d'emplois canadiens bien rémunérés et de qualité dans son usine à Kingston, Canada Royal Milk s'engage à répondre aux besoins du Canada en matière de lait maternisé.

27 mars 2024 à 10:00

