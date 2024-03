Horaires des succursales et des services en ligne de la SQDC à l'occasion de la fin de semaine de Pâques 2024





MONTRÉAL, le 27 mars 2024 /CNW/ - À l'approche du congé pascal, la Société québécoise du cannabis (SQDC) adoptera un horaire modifié, tant pour son réseau de succursales que pour ses services en ligne.

HORAIRE DES SUCCURSALES

Le?vendredi 29 mars : ouvertes selon l'horaire habituel

ouvertes selon l'horaire habituel Le samedi 30 mars : ouvertes selon l'horaire habituel

ouvertes selon l'horaire habituel Le dimanche 31 mars : fermées

fermées Le lundi 1er avril : ouvertes selon l'horaire habituel

Pour connaître les heures d'ouverture propres à chacun des 97 points de vente du réseau: https://www.sqdc.ca/fr-CA/Magasins.

HORAIRE DES SERVICES EN LIGNE

Le site Web SQDC.ca restera disponible tout au long du congé de Pâques pour les clients et clientes qui désireront y faire des achats. Toutefois, les délais de livraison seront variables en fonction du service choisi. Postes Canada n'effectuera aucune livraison du 29 mars au 1er avril. Le service de livraison en 90 minutes, disponible dans plusieurs régions du Québec, fonctionnera selon l'horaire normal tous les jours sauf le dimanche 31 mars 2024. Finalement, le service de livraison express le jour même offert aux clients du Grand Montréal et des Laurentides sera en activité tous les jours, comme à l'habitude.

Pour la clientèle souhaitant utiliser le service de clavardage, il est disponible en ligne selon l'horaire régulier le vendredi, samedi et lundi, mais fera relâche le dimanche.

Pour connaître l'horaire détaillé des services Web : https://www.sqdc.ca/fr-CA/a-propos/information-sur-les-achats/horaire-de-paques-2024

HORAIRE DU CENTRE RELATION CLIENTÈLE

Le Centre de relation clientèle opérera selon les heures habituelles le vendredi 29 et samedi 30 mars. Il sera fermé le 31 mars et 1er avril, puis reprendra ses heures normales d'activité le lundi 2 avril.

À propos de la Société québécoise du cannabis (SQDC)

La SQDC est une entreprise du gouvernement qui a pour mandat d'assurer la distribution et la vente de cannabis au Québec en priorisant la protection de la santé et la sécurité de sa clientèle. Elle s'engage à proposer des produits de qualité, ainsi qu'à informer et sensibiliser les consommateurs et consommatrices aux impacts du cannabis sur leur santé. L'objectif est de réduire la portée du marché illicite du cannabis au Québec. Tous les profits de la Société sont versés dans le Fonds de lutte contre les dépendances, dont la gestion est assurée par le ministère des Finances du Québec, et sont réinvestis notamment en recherche et en prévention des méfaits liés au cannabis. Pour plus de renseignements, visiter SQDC.ca.

SOURCE Société québécoise du cannabis (SQDC)

27 mars 2024 à 08:22

Communiqué envoyé leet diffusé par :