Tim Hortons et Too Good To Go élargissent leur collaboration pour réduire le gaspillage alimentaire dans 2 000 restaurants Tim Hortons participants





TORONTO, le 27 mars 2024 /CNW/ - Plus de la moitié des restaurants Tim Hortons au Canada collaborent désormais avec Too Good To Go pour aider à réduire le gaspillage alimentaire.

« L'un des objectifs de notre programme Tim. Du bien au quotidien. est de réduire autant que possible le gaspillage alimentaire. Nous sommes ravis des progrès réalisés et des apprentissages tirés de notre collaboration avec Too Good To Go, et nous sommes impatients d'implanter cette initiative dans d'autres restaurants Tim », a déclaré Paul Yang, directeur principal de la durabilité, de l'approvisionnement et de l'emballage chez Tim Hortons.

L'application Too Good To Go permet aux consommateurs d'acheter des aliments en surplus à la fin de la journée, et de diminuer ainsi la part de nourriture gaspillée. Dans les restaurants Tim Hortons participants à Toronto, Vancouver, Calgary, Edmonton, Winnipeg, Regina, Saskatoon, Windsor, Ottawa, Sherbrooke et Montréal notamment, les consommateurs peuvent utiliser l'application pour acheter un assortiment de pâtisseries Tim Hortons invendues d'une valeur de 15 $ ou plus, pour seulement 4,99 $. Cet assortiment peut inclure des beignes, des Timbits, des bagels, des biscuits, des muffins et d'autres pâtisseries.

Des restaurants de St. John's, Halifax, Charlottetown, Fredericton, Moncton et Saint John se joindront à l'initiative cette semaine.

« Nous sommes ravis de travailler avec l'une des marques les plus appréciées au Canada et d'inciter les Canadiens et les Canadiennes à lutter contre le gaspillage alimentaire. Il s'agit d'un partenariat fondé sur notre ambition commune de réduire le gaspillage alimentaire et d'offrir aux gens d'ici la possibilité de poser des gestes qui comptent vraiment », a affirmé Andrea Li, directrice nationale de Too Good To Go au Canada.

L'application Too Good To Go est disponible pour iOS sur l'App Store (Apple) et sur Google Play pour Android.

À PROPOS DE TIM HORTONS

En 1964, le premier?restaurant Tim Hortons®?a ouvert ses portes à?Hamilton, en Ontario,?et depuis toutes ces années, les Canadiens et les Canadiennes commandent le café de mélange original, le café Deux-DeuxMC, les beignes et nos Timbits®?emblématiques. Depuis maintenant 60 ans, l'entreprise ravit les coeurs en servant de savoureux beignes et Timbits, et le café préféré des gens d'ici. Avec près de 4 000 restaurants répartis partout au Canada, Tim Hortons® est la plus grande chaîne de restauration rapide au pays. Plus qu'un simple endroit où l'on prépare du café et des pâtisseries, Tim Hortons® fait partie du tissu social canadien et propose aux invités des boissons de spécialité chaudes et froides (notamment des lattes, des cappuccinos, des doses d'espresso, des thés et nos célèbres cappuccinos glacés),?ainsi?que de délicieux déjeuners, sandwichs et wraps, des soupes succulentes, et bien plus encore. Il y a plus de 5 700 restaurants Tim Hortons® au Canada, aux États-Unis et dans le monde. Pour en savoir plus sur Tim Hortons®, veuillez consulter TimHortons.ca.

À propos de Too Good To Go

Too Good To Go est une entreprise à impact social certifiée B Corp qui met en relation des utilisateurs avec des partenaires afin d'éviter le gaspillage d'aliments invendus. Avec 90 millions d'utilisateurs inscrits et 215 000 partenaires actifs dans 17 pays d'Europe et d'Amérique du Nord, Too Good To Go est la plus grande place de marché au monde pour les surplus alimentaires.

Depuis son lancement en 2015, Too Good To Go a contribué à sauver plus de 311 millions de repas, et à éviter dans le même temps les émissions de 840 000 tonnes d'équivalent CO2. Pour en savoir plus, visitez https://www.toogoodtogo.com/fr-ca.

