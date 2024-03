Aide médicale à mourir - La ministre Sonia Bélanger annonce la sélection d'un projet de recherche pour mieux comprendre le contexte québécois





QUÉBEC, le 27 mars 2024 /CNW/ - La ministre responsable des Aînés et ministre déléguée à la Santé, Sonia Bélanger, ainsi que la députée de Roberval, Nancy Guillemette, sont heureuses d'annoncer, en partenariat avec le Fonds de recherche du Québec - Société et culture (FRQSC) et le Fonds de recherche du Québec - Santé (FRQS), l'octroi d'un financement pour la réalisation du projet de recherche proposé par Marie-Ève Bouthillier (Université de Montréal). Il vise, entre autres, à approfondir la compréhension du recours à l'aide médicale à mourir (AMM) en contexte québécois.

Ce projet de recherche déposé dans le cadre de l'appel de propositions intitulé Mieux comprendre l'aide médicale à mourir en contexte québécois s'inscrit dans le programme des Actions concertées du FRQSC et a été sélectionné à l'issue d'un processus d'évaluation rigoureux sous la responsabilité des Fonds. La recherche financée permettra la production de connaissances scientifiques sur les facteurs pouvant expliquer l'augmentation constante du recours à l'AMM ainsi que son acceptabilité sociale au Québec. Il bénéficie d'un financement total de 920?750 $ pour une durée de trois ans.

Mentionnons que le projet Mieux comprendre le recours à l'aide médicale à mourir en contexte québécois est porté par une équipe multidisciplinaire d'experts renommés dans le domaine. Leur approche collaborative et leur expertise diversifiée permettront également une exploration complète et approfondie de la réalité de l'AMM au Québec, ouvrant la voie à une comparaison avec les autres juridictions canadiennes et internationales.

«?La mise en place de ce projet est un pas de plus vers une meilleure compréhension de cette question sensible et importante qu'est l'AMM au Québec. Nous avons une acceptabilité sociale très élevée. C'est quelque chose que nous devons comprendre pour continuer de mieux servir les Québécoises et les Québécois. Je vais surveiller avec attention les conclusions de la recherche. Je remercie tous les chercheurs et chercheuses qui ont soumis un projet dans le cadre de l'appel de propositions dans le but de répondre à cette volonté de collaborer à l'avancement des connaissances sur ce sujet.?»

Sonia Bélanger, ministre responsable des Aînés et ministre déléguée à la Santé

«?Je suis fière de la mise en place de ce projet de recherche qui revêt une grande importance pour l'avancement des connaissances et l'amélioration de la pratique professionnelle en matière de soins de fin de vie au Québec. L'appui financier de notre gouvernement à cette initiative de recherche est à saluer. Elle nous permet de mieux comprendre et surtout de nous adapter aux besoins de la population. C'est une belle expertise que nous développons ici, au Québec. J'ai bien hâte de lire les conclusions.?»

Nancy Guillemette, députée de Roberval et adjointe gouvernementale de la ministre responsable des Aînés et ministre déléguée à la Santé, volet soins palliatifs et fin de vie

«?J'offre mes félicitations aux membres de l'équipe récipiendaire de l'octroi. Je salue également tous les autres chercheurs et chercheuses qui ont participé à l'appel de propositions. Nous en avons encore beaucoup à apprendre au sujet de l'aide médicale à mourir. La recherche nous permettra assurément de mieux comprendre le recours à ce soin en contexte québécois et d'alimenter notre réflexion sur les questions entourant la fin de vie.?»

Rémi Quirion, scientifique en chef du Québec

Faits saillants :

Notons que le nombre d'AMM administrées et la proportion de décès par AMM sont en augmentation depuis l'entrée en vigueur de la Loi concernant les soins de fin de vie (LCSFV). En 2022-2023, 5?211 personnes ont reçu l'aide médicale à mourir, représentant 6,8 % des décès au Québec.

(LCSFV). En 2022-2023, 5?211 personnes ont reçu l'aide médicale à mourir, représentant 6,8 % des décès au Québec. Rappelons que le FRQSC et le FRQS ont pour mission de promouvoir et de soutenir financièrement la recherche, la mobilisation des connaissances et la formation de la relève en recherche au Québec et d'établir les partenariats nécessaires à l'accomplissement de leurs missions. Détails : frq.gouv.qc.ca/

