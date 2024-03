HEC Montréal souligne un an d'engagement avec TASKtm par Sulitest : Une certification pour accroitre et évaluer ses connaissances en durabilité





MONTRÉAL, le 27 mars 2024 /CNW/ - HEC Montréal et Sulitest célèbrent le premier anniversaire de TASKtm (The Assessment of Sustainability Knowledge), une certification internationale qui établit un cadre commun pour l'enseignement et l'évaluation des connaissances en durabilité au sein des universités et des entreprises. Première institution universitaire en Amérique du Nord à adhérer à cette initiative, HEC Montréal s'engage à intégrer les notions de développement durable dans ses programmes d'études au baccalauréat en administration des affaires (B.A.A.), à la maitrise (M. Sc.) et au MBA, ainsi qu'à certifier la majorité de sa communauté étudiante avec TASKtm dans un horizon de trois ans.

« Plus que jamais, les organisations recherchent des leaders responsables et aptes à mettre en oeuvre des pratiques durables au coeur de leur stratégie d'affaires. En tant qu'institution d'enseignement supérieur, nous avons le devoir de sensibiliser notre communauté étudiante aux enjeux environnementaux et de déployer des initiatives pour stimuler l'acquisition de connaissances en matière de durabilité. Ces compétences sont devenues essentielles pour relever les défis complexes d'un monde en transition. », soulève Federico Pasin, directeur de HEC Montréal

Développer une compréhension globale des principes de durabilité

TASKtm est pilotée par Sulitest, un mouvement international soutenant la diffusion de connaissances en développement durable. Cette certification renforce le développement d'un langage commun autour des concepts de durabilité. Le test est composé de 112 questions inspirées des 17 objectifs de développement durable des Nations Unies, du cadre des limites planétaires élaboré par l'Institut de la résilience de Stockholm et du modèle Doughnut Economics de Kate Raworth. Complémentaire à leur formation universitaire, cette certification permet aux étudiantes et étudiants de tester leurs connaissances en matière de durabilité, et de mesurer leur progression du début à la fin de leur parcours académique.

« Il est essentiel de fournir des outils d'apprentissage comme la certification TASKtm? par Sulitest, qui permet non seulement d'acquérir de nouvelles compétences, mais également de développer une vision globale de ces enjeux. La certification fera d'ailleurs partie de la première année du cheminement obligatoire des étudiantes et étudiants inscrits au baccalauréat en administration des affaires (B.A.A.), dès septembre 2024. Les apprenantes et apprenants pourront ensuite mobiliser ce savoir concrètement dans leurs pratiques et décisions professionnelles. », soutient Luciano Barin Cruz, directeur de la Direction de la transition durable à HEC Montréal

Des initiatives au coeur d'un ambitieux plan d'action

Ces initiatives s'inscrivent au coeur du plan d'action 2022-2025 de HEC Montréal dirigé par sa Direction de la transition durable : une ambitieuse feuille de route en développement durable, responsabilité sociale et éthique à HEC Montréal. Le plan d'action est un cadre permettant de réaliser les objectifs du plan stratégique de l'École, guidé selon quatre chantiers spécifiques : consolider la gouvernance, agir de façon exemplaire, renforcer et soutenir les projets et créer des savoirs et les transférer.

« Ces chantiers permettent la réalisation de la mission de l'École et l'atteinte de son but : former des leaders responsables qui contribuent à la transition socioécologique de leurs organisations grâce à leur parcours à HEC Montréal. Des initiatives comme TASKtm? par Sulitest jouent un rôle clé dans l'évaluation des connaissances de notre communauté et dans l'identification des domaines nécessitant des améliorations, le tout dans une perspective d'apprentissage continu et de transfert des meilleures pratiques. », conclut Luciano Barin Cruz.

À propos de HEC Montréal

Établissement universitaire francophone de renommée internationale, HEC Montréal est ouverte sur le monde et solidement ancrée dans la collectivité québécoise. Elle forme depuis 1907 des leaders dans tous les domaines de la gestion, qui contribuent de manière responsable au succès des organisations et à la transition durable de la société. Sa communauté comprend près de 14?000 étudiantes et étudiants issus de 146 pays, plus de 300 membres du corps professoral et plus de 110?000 personnes diplômées qui rayonnent ici et à l'international. L'École offre plus de 100 programmes à tous les cycles universitaires et accueille chaque année plus de 9000 cadres, dirigeantes et dirigeants.

À propos de Sulitest

Sulitest est un mouvement international dont la mission est de généraliser les connaissances en matière de durabilité dans le monde entier. Sulitest fournit des outils et des services permettant de mesurer et d'améliorer les connaissances en matière de durabilité, tant pour les universités que pour les entreprises. L'association Sulitest a été créée à la suite de la Conférence des Nations unies sur le développement durable RIO+20 de 2012, et propose un ensemble croissant d'outils en ligne et de supports pédagogiques pour sensibiliser et améliorer la connaissance et la compréhension des 17 Objectifs de développement durable (ODD) de l'Agenda 2030 pour le développement durable. Depuis sa création en 2014, l'association Sulitest a fourni son outil de sensibilisation à travers sa plateforme en ligne - y compris son célèbre Test de sensibilisation, réalisé par plus de 300 000 personnes à travers le monde au cours de la dernière décennie.

À propos de TASKtm

TASKtm (The Assessment of Sustainability Knowledge) est un outil de mesure robuste sur les connaissances d'un individu en matière de durabilité.Il fournit des données pertinentes pour mesurer, suivre et piloter l'éducation à la durabilité au niveau d'une organisation. En outre, les résultats détaillés et agrégés permettent de fournir des données fiables et comparables sur le niveau de connaissance en matière de durabilité d'une cohorte (étudiants ou employés) à des parties prenantes externes (accréditation, classement, etc.).

