TUMI LANCE LA COLLECTION ASRA POUR FEMMES AVEC UNE CAMPAGNE METTANT EN VEDETTE LA NOUVELLE AMBASSADRICE MONDIALE DE LA MARQUE, MUN KA YOUNG





Le TUMI continue de renforcer sa place dans l'espace des femmes grâce à une nouvelle collection tout aussi contemporaine et polyvalente

SINGAPOUR, le 27 mars 2024 /CNW/ - Aujourd'hui, la marque internationale TUMI présente Asra, la plus récente collection de sacs à main pour femmes, conçus pour les femmes modernes qui se déplacent sans effort. Pour célébrer la toute nouvelle collection et l'évolution de la catégorie féminine de la marque, le TUMI a mis en vedette la célèbre actrice sud-coréenne Mun Ka Young , qui a joué un rôle de premier plan dans sa toute première campagne pour la marque.

La collection Asra fera une transition harmonieuse du jour au soir, avec des motifs féminins et des accents élevés qui fusionnent fonctionnalité et style. La collection comprend trois tailles différentes et quatre couleurs captivantes - le noyau noir mat du TUMI et trois couleurs saisonnières Moonlight, Cameo Rose et Purple Sunset, ces dernières étant une couleur vibrante inspirée des magnifiques paysages de l'île Sentosa à Singapour.

« TUMI est ravie d'élargir son offre pour les femmes avec le lancement d'Asra, ce qui démontre que nous offrons plus que des bagages à la fine pointe de la technologie. Nous avons des accessoires et de beaux produits qui complètent parfaitement un mode de vie occupé », a déclaré Jill Krizelman, vice-présidente principale du marketing et du commerce électronique au TUMI. « Nous sommes ravis d'accueillir Mun Ka Young comme nouvel ambassadeur mondial de la TUMI. Elle incarne tout ce que nous voulons que la femme du TUMI ressente : confiance, succès et autonomie. »

Chaque sac Asra présente une structure souple, une quincaillerie de coordination et une courroie d'épaule nouée pour un intérêt visuel et textuel accru. Les touches supplémentaires comprennent une poche extérieure doublée de microfibre, parfaite pour un téléphone ou une paire de lunettes de soleil, et une breloque en cuir monogramme (vendue séparément) pour ajouter la touche de personnalisation de la signature du TUMI à tout sac Asra.

Pour présenter la collection, le TUMI s'est associé à Mun Ka Young pour une campagne époustouflante qui met en valeur l'élégance et l'allure moderne de la collection Asra. Réalisée par C. Prinz et photographiée par Bibi Cornejo Borthwick, la campagne met en vedette Mun avec son sac Asra alors qu'elle explore un espace architectural classique, semblable à un musée. Son sac la guide sans effort dans toute la pièce pendant qu'elle fusionne entre elle-même, capturant l'essence de la fluidité et de la grâce de la collection.

« Je suis honoré d'être le visage de la nouvelle collection de sacs à main Asra du TUMI, a déclaré M. Mun. Je suis depuis longtemps un admirateur du TUMI, et je suis ravi qu'ils explorent des silhouettes fraîches. La beauté et la polyvalence sont une partie importante de ma vie, et avec TUMI, ces sacs conviennent parfaitement à chaque voyage."

Pour célébrer le lancement de la campagne mondiale, TUMI et Mun Ka Young ont donné vie à la collection Asra en organisant un événement mondial exceptionnel à Singapour. Le prix de la collection Asra varie de 350 $ à 495 $ US. Magasinez la collection Asra disponible dans les magasins TUMI.com et TUMI du monde entier.

À propos du TUMI

Depuis 1975, le TUMI crée des produits de luxe de classe mondiale pour les affaires, les voyages et la performance, conçus pour améliorer, simplifier et embellir tous les aspects de la vie en déplacement. En alliant une fonctionnalité impeccable à un esprit d'ingéniosité, nous nous engageons à offrir des parcours stimulants en tant que partenaire à vie des déménageurs et des artisans dans la poursuite de leurs passions. Pour en savoir plus sur TUMI, visitez TUMI.com et suivez-nous sur Instagram, TikTok, Facebook et YouTube.

Les logos TUMI et TUMI sont des marques déposées de Tumi, Inc. 2024 Tumi, Inc.

27 mars 2024 à 00:00

