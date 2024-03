Le premier prix INNOVEAU décerné à la Ferme MAGI SENC





QUÉBEC, le 26 mars 2024 /CNW/ - La Ferme MAGI SENC remporte la première édition du prix INNOVEAU. Cette distinction récompense l'excellence des producteurs de veaux lourds en matière de bien-être animal, d'innovation et de conservation.

L'annonce a été faite en marge de l'assemblée générale annuelle des producteurs de bovins du Québec, le 26 mars 2024. Située à Hébertville, au Saguenay-Lac-Saint-Jean, l'entreprise élève 1 500 veaux de grain par année et cultive 485 hectares. L'efficacité, l'innovation et la rentabilité ont toujours été au coeur de la vision de la ferme familiale, propriété d'Émilie Girard, de ses parents Gervais Girard et Louise Maltais, et de son conjoint Patrice Delaunière. La Ferme MAGI SENC multiplie les collaborations avec des conseillers et différents organismes pour rester à la fine pointe dans l'élevage de veaux de grain et la régie des cultures.

La Ferme MAGI SENC s'illustre entre autres par ses bâtiments d'élevage, dont la conception et les équipements surpassent la plupart des normes de bien-être animal. Également, dans un souci d'efficacité, l'humidité, la ventilation et la température sont contrôlées par un ordinateur central, qui peut aussi calculer la consommation d'aliments et d'énergie. L'installation de panneaux solaires et d'un système de récupération de chaleur connecté au séchoir à grains font également partie des systèmes avant-gardistes qui ont nettement amélioré l'efficacité énergétique de la ferme.

Prix INNOVEAU

Le prix INNOVEAU sera décerné chaque année par Les Producteurs de bovins du Québec. Il vise à récompenser le leadership de producteurs de veaux de grain et de veaux de lait du Québec en ce qui a trait, entre autres, à leur capacité à améliorer l'efficacité de leur production et par leurs actions pour s'adapter aux changements climatiques. L'entreprise lauréate est sélectionnée par un comité spécialisé.

Les Producteurs de bovins du Québec

Fondée en 1975, les PBQ est une association agricole constituée en vertu de la Loi sur les syndicats professionnels. Elle représente 12 269 producteurs répartis sur près de 8 481 entreprises agricoles à travers tout le Québec. Elle est formée de 14 syndicats régionaux. Les producteurs de bovins du Québec commercialisent annuellement 425 000 bovins pour une valeur à la ferme de quelque 583 M$, ce qui en fait la quatrième production animale en importance au Québec.

