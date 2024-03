Publication par le BNQ d'une norme sur la conception des réseaux municipaux de distribution d'eau potable





QUÉBEC, le 26 mars 2024 /CNW/ - Le Bureau de normalisation du Québec (BNQ) publie la norme BNQ 3660-001 Manuel de conception des réseaux municipaux de distribution d'eau potable, laquelle est destinée aux ingénieurs concepteurs.

Dans les municipalités, les systèmes de distribution d'eau potable sont essentiels à la population. Leur conception l'est tout autant pour assurer que les ouvrages permettront la circulation d'une eau potable de qualité à partir de l'installation de production jusqu'aux différents points de consommation.

« Les infrastructures visées par cette norme consensuelle sont stratégiques pour les villes et elles doivent être conçues de façon à être sécuritaires, durables, résilientes et adaptées aux changements climatiques. Le BNQ et le comité de normalisation responsable de l'élaboration de cette norme ont pu compter sur la contribution de diverses parties prenantes qui ont participé à son enrichissement afin d'uniformiser les pratiques en matière de conception de ces infrastructures en définissant des lignes directrices pour les ingénieurs concepteurs. »

- Isabelle Landry, directrice principale du BNQ

Le BNQ a été mandaté par le ministère de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs (MELCCFP) pour diriger des travaux de normalisation afin de remplacer la référence du Ministère en matière de conception et d'analyse de projets de réseaux d'eau potable, soit la Directive 001.

« Notre gouvernement est fier de contribuer à la progression des pratiques de conception de réseaux de distribution d'eau potable, qui se veut un service essentiel pour les Québécois. Cette contribution se reflète non seulement dans le financement accordé dans le cadre du plan d'action 2018-2023 de la Stratégie québécoise de l'eau, mais également dans la participation active de nos équipes au sein du comité de normalisation. C'est un pas important pour doter le Québec d'infrastructures durables, et j'invite tous les ingénieurs concepteurs à utiliser dès maintenant cet ouvrage de référence. »

- Benoit Charette, ministre de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs et ministre responsable de la région des Laurentides

La norme BNQ 3660-001 Manuel de conception des réseaux municipaux de distribution d'eau potable est disponible sur le site Web du BNQ : https://www.bnq.qc.ca/fr/normalisation/genie-civil-et-infrastructures-urbaines/manuel-de-conception-des-reseaux-municipaux-de-distribution-deau-potable.html?highlight=WyIzNjYwLTAwMSJd.

À propos du BNQ

Le BNQ, une unité d'affaires d'Investissement Québec, est l'organisme de référence pour les normes et la certification au Québec. Il développe des normes consensuelles et des protocoles de certification en conformité avec les règles de l'Organisation internationale de normalisation (ISO). Le BNQ est accrédité par le Conseil canadien des normes (CCN).

Pour plus d'information sur le BNQ : bnq.qc.ca

