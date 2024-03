L'appel de candidatures pour la 12e édition des Prix du Devoir de la presse étudiante est lancé





MONTRÉAL, le 26 mars 2024 /CNW/ - Le Devoir et la Fondation René-Lévesque , en collaboration avec le cabinet de relations publiques NATIONAL, sont ravis de présenter une nouvelle édition du Prix du Devoir de la presse étudiante et du prix René-Lévesque en journalisme étudiant. Depuis 2012, ces prix ont pour vocation de mettre en valeur le talent des journalistes engagés au sein des médias étudiants.

Encourager l'engagement des futurs journalistes et souligner la qualité de leur travail est au coeur de la mission du Devoir, comme le souligne Brian Myles, son directeur : « Au fil des onze dernières éditions, les Prix du Devoir de la presse étudiante sont devenus une tradition qui nous est chère. C'est une précieuse occasion de célébrer l'excellence du journalisme émergent réalisé dans les cégeps et les universités du Québec. Les médias étudiants jouent un rôle essentiel dans la formation des journalistes de demain et il est primordial de continuer à les mettre en valeur pour assurer une relève dynamique et talentueuse.

« La Fondation René-Lévesque renouvelle fièrement son soutien à la relève en journalisme cette année. Les prix René-Lévesque en journalisme étudiant s'inscrivent pleinement dans la vision et les grands axes d'intervention de la Fondation, notamment la promotion d'un journalisme responsable et l'accès à une information juste. Qui plus est, ces prix sont aussi une formidable occasion de rappeler la carrière extraordinaire de journaliste de René Lévesque », a déclaré la présidente de la Fondation, Mme Martine Tremblay.

Le Prix du Devoir de la presse étudiante sera attribué à deux étudiants qui se sont distingués par leur excellence et leur implication dans les médias étudiants au cours de la dernière année. Quant au prix René-Lévesque en journalisme étudiant, il récompensera des étudiants impliqués dans la direction de médias étudiants, faisant preuve de leadership et d'engagement social. Pour chaque prix, une bourse de 2500 $ sera décernée à un étudiant universitaire et une bourse de 1500 $ à un étudiant collégial.

Du 26 mars au 16 avril 2024, les étudiants des cégeps et des universités du Québec sont invités à déposer leurs candidatures. Le Devoir et la Fondation René-Lévesque espèrent que ces distinctions pourront servir de tremplin vers une carrière fructueuse pour de jeunes journalistes en devenir.

Pour plus d'information sur les prix : https://www.ledevoir.com/prix-du-devoir-de-la-presse-etudiante

À propos du Devoir

Le Devoir est un quotidien d'information publié du lundi au samedi. Outre sa version imprimée, il est offert sur Internet ainsi que sur ses applications mobile et tablette. Le Devoir a été fondé le 10 janvier 1910 par le journaliste et homme politique Henri Bourassa. Dans le respect de la volonté de son fondateur, Le Devoir demeure un média totalement indépendant et n'appartient à aucun groupe.

À propos de la Fondation René-Lévesque

La Fondation René-Lévesque est un organisme sans but lucratif libre de toute affiliation politique dont la mission est de faire connaître l'immense héritage de René Lévesque, qui a marqué profondément l'histoire moderne du Québec. Elle orchestre différentes activités pour sensibiliser le public et encourager la recherche et la publication d'écrits sur les réalisations de l'ancien premier ministre et sur sa pensée en ce qui concerne l'évolution de la société québécoise. Elle a aussi piloté l'Année Lévesque, pendant laquelle une série d'activités et d'initiatives ont été tenues afin de souligner le 100e anniversaire de naissance de René Lévesque.

