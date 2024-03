Lancement d'une nouvelle couche pour bébé haut de gamme chez Royale®, une marque canadienne de produits de papier qui inspire confiance depuis plus de 60 ans





DIEPPE, Nouveau-Brunswick, 26 mars 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Il y a plus de 60 ans que les Canadiens et Canadiennes font confiance aux produits de papier Royale, et la marque accueille maintenant une nouvelle couche pour bébé dans la famille.



Un extrait multimédia accompagnant ce communiqué est disponible en cliquant sur ce lien. https://ml.globenewswire.com/1.0/snippet/2832/fre

« Nous sommes ravis de lancer une couche haut de gamme fabriquée au Canada », se réjouit Robert K. Irving, le président des Produits de consommation Irving, l'entreprise qui fabrique les couches pour bébé Royale. « Nos clients apprécient la qualité et la douceur des produits de papier Royale. Nous sommes fiers de proposer aux parents une nouvelle couche sous le sceau d'une marque qu'ils aiment, une couche qui garde bébé au sec et assure son confort. »

Ces couches pour bébé, offertes de la taille nouveau-né à la taille 7, seront sur les tablettes des magasins Walmart partout au Canada à partir du mois de la fin mai. La couche Royale prévient les fuites jusqu'à 12 heures, tant le jour que la nuit, et a la texture d'un tissu au toucher. La coquille de la couche est extra-douce et respire bien, ce qui améliore le confort de bébé.

Les couches sont dotées de bandes indicatrices d'humidité qui changent de couleur quand il est temps de changer bébé.

Les couches pour bébé Royale sont hypoallergéniques, n'ont pas été blanchies au chlore et ne contiennent aucun parfum, ce qui en fait un produit tout doux pour la peau délicate de bébé. Les emballages amusants et originaux sont ornés d'illustrations de bébés explorateurs à bord de trains, de sous-marins, d'avions, de zambonis, etc.

Nous sommes fiers d'être le seul fabricant canadien de couches pour bébé et d'offrir une marque de produits de papier en qui les consommateurs ont confiance », souligne M. Irving. « Nous sommes convaincus que les parents canadiens apprécieront cette nouvelle couche pour bébé Royale de grande qualité. »

Pour plus d'information, visitez royale.ca/diapers.

À propos de Royale

Les produits Royale sont aimés des Canadiens depuis 60 ans. Royale offre une gamme complète de produits de papier à usage domestique qui comprend papier hygiénique, essuie-tout, papiers-mouchoirs et serviettes de table. Les produits Royale sont fabriqués par une entreprise fièrement canadienne.

À propos des Produits de consommation Irving

Les Produits de consommation Irving sont l'un des principaux fabricants de produits de papier à usage domestique et de couches pour bébé en Amérique du Nord. Les entités des Produits de consommation Irving sont Les Papiers Irving et Les Soins personnels Irving. Les Papiers Irving offrent des produits de papier de marque maison de qualité à plusieurs grands détaillants nord?américains, en plus de certaines des marques de papiers-mouchoirs parmi les plus vendues. Les Soins personnels Irving sont le seul fabricant de couches pour bébé et de culottes de propreté au Canada. Grâce à ses équipements perfectionnés et à des technologies de pointe, l'entreprise offre aux Canadiens et Canadiennes les couches pour bébé haut de gamme Royale et fournit à d'importants clients nord-américains divers produits de marque maison.

26 mars 2024 à 12:20

