La Fondation TELUS pour un futur meilleur présente des artistes primés au premier gala « Ensemble pour demain : un gala pour un futur meilleur » à Toronto





Grâce à des performances offertes par des artistes récompensés d'un prix Juno comme Barenaked Ladies, Arkells, Jim Cuddy et Greg Keelor de Blue Rodeo, et Jully Black, le concert du gala récoltera des fonds indispensables pour soutenir les jeunes marginalisés au pays.

TORONTO, le 26 mars 2024 /CNW/ - Aujourd'hui, la Fondation TELUS pour un futur meilleur a fait l'annonce de son premier gala de collecte de fonds, « Ensemble pour demain : un gala pour un futur meilleur organisé par TELUS », qui se tiendra le 13 juin 2024. Organisé par TELUS, le commanditaire principal, le gala se déroulera dans l'emblématique TELUS Centre for Performance and Learning au Royal Conservatory of Music. Au cours de cette soirée, les invités se délecteront d'un repas gastronomique, assisteront à un concert rassemblant des artistes récompensés d'un prix Juno comme Barenaked Ladies, Arkells, Jim Cuddy et Greg Keelor de Blue Rodeo, et Jully Black, et participeront à des encans au cours desquels seront proposées des expériences inestimables et des activités qui enchantent et inspirent.

« Notre gala inaugural réunira des invités de premier plan du monde des affaires, du milieu artistique et de la communauté philanthropique du Canada pour soutenir le travail essentiel réalisé par la Fondation TELUS pour un futur meilleur à donner aux jeunes défavorisés au pays les meilleures chances de réaliser leur plein potentiel. Ces chances incluent le programme de bourses d'études TELUS de la Fondation, le programme le plus généreux en son genre du pays, destiné à permettre à tous les jeunes du Canada de faire des études s'ils le souhaitent, peu importe leur situation socioéconomique, a déclaré Darren Entwistle, président et chef de la direction de TELUS et fondateur-donateur de la Fondation TELUS pour un futur meilleur. Cet événement inoubliable mettra en lumière certains des meilleurs talents du Canada, tout en soutenant les efforts essentiels de la Fondation pour créer un futur meilleur pour nos dirigeants inspirants de demain. »

Depuis sa création de 2018, la Fondation TELUS pour un futur meilleur a financé plus de 500 organismes de bienfaisance locaux chaque année, permettant à ces organisations de mettre en oeuvre des solutions de santé et d'éducation révolutionnaires pour la jeunesse à l'échelle nationale. Avec le soutien de ses partenaires, y compris TELUS, Harlo Capital, Samsung, BGIS, Banque Scotia, BMO Marchés des capitaux, RBC Marchés des capitaux, TD, CIBC, Banque Nationale, Accenture, AFL, Ledcor, la Fondation de la famille Entwistle, et Response Advertising, la totalité des fonds récoltés servira à soutenir les jeunes, notamment en offrant une assistance financière à des centaines d'étudiants confrontés à des difficultés financières grâce à la bourse d'études de TELUS de la Fondation.

« Dans un monde en constante évolution, marqué par des niveaux de stress et d'anxiété qui montent en flèche chez les enfants et les adolescents, et dans un pays où plus de la moitié des organismes de bienfaisance canadiens rencontrent des difficultés à répondre à la demande , la jeunesse a besoin d'aide comme jamais auparavant, explique Ashif Mawji, président du conseil d'administration, Fondation TELUS pour un futur meilleur. Le gala Ensemble pour demain rassemblera des dirigeants, philanthropes et artistes illustres du pays pour cette raison particulière : sensibiliser et recueillir des fonds essentiels pour trouver des solutions à long terme concrètes et sensées aux problèmes cruciaux qui touchent la jeunesse. »

Présidé par Christi Himmelheber et Jay McCauley, animé par l'ancienne animatrice d'ET Canada Sangita Patel, cet événement exclusif offrira aux invités des mets préparés par Mark McEwan de Top Chef et la possibilité de participer à des encans silencieux et en direct proposant entre autres un séjour privé de plusieurs nuits dans une villa du complexe d'Amanyara sur les îles Turks et Caïques, de nombreux forfaits vacances et hôtels, des expériences de mode sur mesure, et bien plus.

À propos de la Fondation TELUS pour un futur meilleur

Créée en 2018 grâce à un don sans précédent de 120 millions de dollars de TELUS, la Fondation TELUS pour un futur meilleur est un organisme de bienfaisance canadien enregistré qui estime que tous les jeunes méritent des chances égales de réaliser leur potentiel, peu importe les circonstances. En finançant chaque année plus de 500 organismes de bienfaisance qui offrent des programmes d'éducation et de santé, dont beaucoup sont appuyés par la technologie, et en octroyant des bourses d'études, la Fondation TELUS pour un futur meilleur aide plus de deux millions de jeunes dans les collectivités partout au Canada à acquérir des compétences, à gagner en assurance et à développer un sentiment d'appartenance. À ce jour, la Fondation TELUS pour un futur meilleur a offert l'équivalent de 47 millions de dollars en subventions à 2 700 projets caritatifs. En 2023 seulement, elle a versé plus de 9 millions de dollars en subventions à plus de 550 programmes de bienfaisance partout au Canada, et quasiment 2 millions de dollars en bourses d'études à plus de 400 étudiants et étudiantes de niveau postsecondaire dans le besoin qui s'engagent à changer les choses dans leur collectivité. Pour en savoir plus sur la Fondation TELUS pour un futur meilleur, visitez futurmeilleur.com.

À propos de TELUS Corporation

TELUS (TSX : T, NYSE : TU) est une société dynamique spécialisée en technologies des communications et un chef de file mondial, grâce à des produits d'exploitation annuels de plus de 20 milliards de dollars et à plus de 19 millions de connexions clients à ses services mobiles, ses services de transmission de données et de la voix, ses services IP et ses services de télévision, de vidéo, de divertissement et de sécurité. Notre vocation sociale consiste à miser sur nos technologies de pointe et sur la compassion pour produire des changements sociaux et des retombées remarquables sur le plan humain. Nous accordons depuis longtemps la priorité aux clients. Cette orientation transparaît dans toutes nos sphères d'activité et nous a valu de devenir un indéniable chef de file de la fidélisation et du service à la clientèle. D'année en année, TELUS se voit décerner de nombreuses distinctions par des sociétés indépendantes reconnues pour leur expertise en matière de réseau. Ces honneurs confirment la puissance et la vitesse de nos réseaux de calibre mondial ainsi que notre volonté d'offrir aux Canadiens des technologies supérieures qui les relient aux personnes, aux ressources et à l'information qui rendent leur vie meilleure.

Présente dans 32 pays, TELUS International (TSX et NYSE : TIXT) innove dans le domaine de l'expérience client numérique. Elle conçoit, produit et livre des solutions de modération de contenu et d'intelligence artificielle de prochaine génération pour des entreprises internationales créatrices de marché. Elle est active au sein de secteurs stratégiques comme ceux des technologies et des jeux, des communications et des médias, du commerce électronique, des technologies financières, des services bancaires et financiers, de l'assurance ou encore de la santé.

TELUS Santé est un chef de file mondial de soins de santé qui propose des solutions de soins préventifs, primaires et de mieux-être aux employés et à leur famille. En plus d'offrir un service à la clientèle inégalé, l'équipe TELUS et 100 000 autres professionnels de la santé s'appuient sur les capacités numériques et les outils d'analyse des données de TELUS pour chercher à améliorer constamment les résultats des soins curatifs, préventifs et de santé mentale dont profitent près de 70 millions de personnes dans le monde. Plus grand fournisseur d'intelligence de données et de solutions numériques en son genre, TELUS Agriculture & Biens de consommation permet une production efficace et durable, des semences jusqu'à l'épicerie. Grâce à la traçabilité de bout en bout, elle contribue à rehausser la salubrité et la qualité des aliments et d'autres produits destinés aux consommateurs.

Fidèles à la philosophie communautaire solidement ancrée « Nous donnons où nous vivons » de l'entreprise et à sa détermination visionnaire de connecter tous les citoyens pour rendre le monde meilleur, TELUS et les membres actuels et retraités de son équipe ont, depuis 2000, offert 1,7 milliard de dollars, ce qui comprend 2,2 millions de jours de bénévolat à la collectivité. La générosité sans précédent des membres de l'équipe et leur incroyable action bénévole ont d'ailleurs fait de TELUS l'entreprise la plus généreuse au monde. Ensemble, créons un futur meilleur.

Pour en savoir plus sur TELUS, visitez telus.com et suivez-nous sur X (@NouvellesTELUS) et sur Instagram (@Darren_Entwistle).

26 mars 2024 à 10:08

