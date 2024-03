Mercier-Hochelaga-Maisonneuve lance le premier Guide de bonnes pratiques en matière d'éclairage à Montréal





MONTRÉAL, le 26 mars 2024 /CNW/ - Le 25 mars, le maire de l'arrondissement de Mercier-Hochelaga-Maisonneuve, M. Pierre Lessard-Blais, et sa collègue élue Alia Hassan-Cournol, lançaient le tout premier Guide de bonnes pratiques en matière d'éclairage à Montréal. Réalisé grâce à l'expertise de la Réserve internationale de ciel étoilé du Mont-Mégantic, ce guide vise à outiller les entreprises afin de réduire la pollution lumineuse et ses impacts sur les humains et l'environnement. Le lancement a eu lieu au Planétarium, partenaire de diffusion dans ce projet, lors d'un événement qui a pris la forme d'une activité de vulgarisation scientifique comprenant une projection dans le Dôme.

Pourquoi un Guide de bonnes pratiques en matière d'éclairage?

En 2022, l'arrondissement allait de l'avant avec une étude sur les nuisances environnementales, en partenariat avec la Direction régionale de santé publique de Montréal et avec la participation de l'Administration portuaire de Montréal, dans le but d'établir un portrait rigoureux de la situation dans le secteur Assomption-Sud-Longue-Pointe. Fort de cette étude, l'arrondissement s'est engagé à mettre en oeuvre différentes actions afin de diminuer la production de nuisances sur l'ensemble de son territoire. La réalisation du Guide de bonnes pratiques en matière d'éclairage à l'intention des entreprises est un jalon important dans les efforts déployés par l'arrondissement. Il met en « lumière » le rôle que nous pouvons jouer, collectivement, pour limiter les nuisances.

« Notre arrondissement est proactif dans le contrôle et la réduction des nuisances sur son territoire. Je suis particulièrement fier de la réalisation de ce guide qui permettra d'améliorer la cohabitation entre les activités commerciales, industrielles et résidentielles. Je suis aussi heureux de voir que de nombreuses entreprises ont pris part à l'activité de lancement du Guide, car c'est collectivement que nous pourrons faire une différence », a indiqué le maire de l'arrondissement, Pierre Lessard-Blais. « Je remercie par ailleurs la Réserve internationale de ciel étoilé du Mont-Mégantic pour sa contribution et son expertise, de même que le Planétarium, notre partenaire de diffusion dans ce beau projet. J'espère que cette première collaboration Montréalaise saura créer un effet d'entraînement », a ajouté

M. Lessard-Blais.

« La pollution lumineuse est en augmentation constante à travers le monde. En appliquant les bonnes pratiques d'éclairage identifiées dans ce guide, il est possible de limiter les multiples nuisances associées à la lumière artificielle nocturne, tout en améliorant la visibilité et la sécurité des citoyennes et des citoyens. Réduire la pollution lumineuse, ce n'est pas cesser d'éclairer, c'est simplement éclairer mieux! », a indiqué Rémi Boucher, coordonnateur scientifique et porte-parole à la Réserve internationale de ciel étoilé du Mont-Mégantic.

