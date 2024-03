Le client de messagerie eM Client lance l'application mobile





eM Client est un client de messagerie électronique qui est devenu, en 18 ans d'existence, un outil efficace pour gérer (pas seulement) la communication pour Windows et macOS. Maintenant, il s'accompagne d'une version mobile pour iOS et Android, qui promet des nouveaux options, non disponibles jusqu'à aujourd'hui. L'application offre des fonctionnalités et une prise en charge des services comparables avec la version pour l'ordinateur. Le client eM mobile peut être utilisé avec toute technologie couramment utilisée (IMAP, POP3, Exchange).

Dans l'application, vous trouverez des fonctions avancées telles que les étiquettes, les modèles, les signatures, la fonction de texte rapide, ainsi que la fonction de report du message pour la mise en attente ou le suivi de la réponse. Ça va sans dire que l'application prend en charge les conversations, les dossiers globaux et favoris et la recherche avancée. Les fonctionnalités populaires incluent également la traduction instantanée. Mobile eM Client prend en charge les notifications push, de sorte que les utilisateurs soient toujours informés immédiatement des nouveaux messages. eM Client pour iOS et Android est très axé sur la sécurité. En plus de la prise en charge complète des derniers mécanismes de sécurité, l'application offre une protection avancée contre le phishing et le suivi des pixels. Mobile eM Client offre également le support le plus complet pour le cryptage des e-mails. Cette application mobile est la seule sur le marché qui gère le cryptage PGP et S/MIME, y compris les services de téléchargement de certificats et de clés publiques à partir d'annuaires en ligne eM Keybook, keys.openPGP.com ou Proton.

Tout cela vient avec une interface utilisateur facile à comprendre et fonctionnellement cohérente avec l'application de bureau. La cerise sur le gâteau est la migration ultra-rapide de tous les données à l'aide d'un code QR.

La première version comprend la prise en charge des e-mails, et dans les semaines à venir, l'application prendra en charge la gestion des calendriers, des contacts, des tâches et des notes.

À propos d'eM Client

eM Client (www.emclient.com) a été fondée en 2006 avec un objectif clair : développer un client de messagerie qui sera toujours compatible avec les dernières technologies. eM Client combine de nombreuses fonctionnalités avec une interface intuitive. Sa qualité, y compris assistance professionnelle, est appréciée par plus de 1 500 000 utilisateurs et entreprises du monde entier.

