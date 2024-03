L'EXPERT QUÉBÉCOIS DES SOINS DE LA PEAU IDC DERMO DÉVOILE LA REFONTE DE SON IDENTITÉ DE MARQUE ET SOULIGNE LE DÉBUT D'UNE NOUVELLE ÈRE





IDC Dermo positionne son protocole novateur de transformation de la peau ReGen16 au coeur de

sa nouvelle image de marque, dans l'amorce d'une expansion stratégique à l'échelle nationale.

QUÉBEC, le 26 mars 2024 /CNW/ - Immanence Intégrale Dermo Correction inc. (IDC Dermo), pionnier de l'industrie canadienne des soins de la peau, annonce aujourd'hui la refonte de son image de marque. Propulsée par une croissance accélérée, une vision renouvelée et des opportunités d'expansion nationale, cette transformation mise sur un positionnement haut de gamme, une identité visuelle modernisée et un site web optimisé, qui réhaussent l'expérience client. À travers ce repositionnement, IDC Dermo réitère son engagement à accompagner ses clients dans l'ensemble de leurs besoins cutanés et à célébrer le processus naturel d'évolution de la peau, en proposant des formules efficaces et riches en éléments actifs qui optimisent la santé cutanée à tout âge.

La nouvelle image de marque met en vedette le protocole de transformation de la peau ReGen16

Misant sur les racines scientifiques d'IDC, la nouvelle image de marque met en vedette le protocole de transformation de la peau ReGen16. Ce protocole unique, qui représente l'aboutissement de décennies recherches, fait appel à une méthodologie de formulation brevetée qui cible simultanément les 16 mécanismes cellulaires fondamentaux du vieillissement cutané à l'aide de formules globales, concentrées et hautement efficaces.

« Cette évolution mûrement réfléchie marque le début d'une nouvelle ère pour notre entreprise », a déclaré Derek Pickford, vice-président des ventes et du marketing d'IDC Dermo. « Notre fidèle clientèle apprécie la rigueur scientifique que nous apportons aux soins de la peau, et notre image de marque reflète désormais encore davantage cette approche. En articulant notre communication autour du protocole ReGen16, nous réitérons notre engagement à proposer des solutions éprouvées en clinique et validées par la science, qui prennent en compte la grande complexité du vieillissement cutané. »

La nouvelle image de marque d'IDC Dermo célèbre son riche héritage scientifique et ses innovations brevetées, et constitue la plateforme parfaite pour propulser sa croissance à l'échelle nationale. La marque a repensé son ton et son identité visuelle, de la typographie à la palette de couleurs, en passant par les logos et l'imagerie. Ces changements visent à repositionner IDC Dermo au sein du marché en dotant la marque d'une personnalité moderne et élégante, avec une touche de légèreté. La nouvelle identité visuelle s'inspire des origines scientifiques de l'entreprise et atteint l'équilibre parfait entre sophistication et science à travers son contenu rédactionnel, photographique et vidéo.

IDC Dermo profite de sa plus récente campagne pour dévoiler son expression visuelle revisitée ainsi que son nouveau slogan : « Exigez plus de votre routine beauté ». Ce message percutant témoigne de l'approche haut de gamme de la marque, qui utilise dans chaque formule des ingrédients actifs sélectionnés pour leur supériorité afin de procurer des résultats optimaux, et redéfinit ainsi les normes de qualité et d'efficacité des soins de la peau. En promettant des produits de qualité aux performances inégalées, IDC Dermo invite les consommateurs à rehausser leurs standards en matière de soins de la peau.

« La clientèle d'IDC Dermo n'accepte aucun compromis en matière de qualité. Elle exige des produits efficaces et soigneusement conçus, à l'avant-garde de l'innovation dermocosmétique », explique Nancy Labonté, spécialiste des soins de la peau et cheffe du comité de l'innovation d'IDC Dermo. « Nos 25 ans d'expérience en recherche scientifique, en dermatologie et en développement de produits ont été guidés par notre engagement envers l'intégrité et l'excellence. Conformément à notre philosophie, nous ne réduirons jamais la puissance des ingrédients actifs de nos formules. En collaborant avec des dermatologues, scientifiques et chimistes de renom, nous continuerons à mettre sur pied des produits qui témoignent de notre engagement indéfectible envers la qualité. Le public peut réellement exiger davantage de leur routine de soins cutanés avec IDC Dermo. »

Pour concevoir sa nouvelle identité de marque, IDC Dermo a fait équipe avec l'agence montréalaise visionnaire August Strategy. L'agence a procédé à une refonte qui comprend stratégie de marque, identité visuelle, création de contenu, initiatives de marketing numérique, relations publiques et médias sociaux. La nouvelle identité de marque d'IDC Dermo sera déployée à l'échelle de ses plateformes et de ses canaux, dont son site web, ses comptes de médias sociaux, ses publicités numériques et son matériel marketing.

À propos d'IDC Dermo

IDC Dermo se positionne à l'avant-garde de l'innovation dermocosmétique en offrant des formules hautement efficaces issues d'une recherche scientifique rigoureuse. L'élément phare de la marque, le protocole breveté de transformation de la peau breveté ReGen16, est le fruit de plus de 25 ans de dévouement à procurer aux consommateurs des solutions de soins de la peau supérieures. IDC Dermo conçoit des produits à teneur élevée en ingrédients actifs, qui répondent aux besoins changeants de la peau tout en respectant les principes rigoureux de l'intégrité scientifique.

26 mars 2024 à 07:44

