TreviPay introduit de nouvelles options de financement et de nouvelles applications de paiement pour les programmes de conditions nettes B2B

TreviPay, le réseau de facturation et de paiement B2B le plus fiable, annonce aujourd'hui une nouvelle option d'auto-financement ainsi que de meilleures fonctionnalités d'application de paiements pour donner aux vendeurs plus de contrôle sur leur portefeuille de crédit commercial tout en exploitant la plateforme technologique configurable de TreviPay. La possibilité d'utiliser l'autofinancement (une entreprise utilise son capital pour financer et soutenir son programme de conditions nettes) en combinaison avec les capacités et les partenariats de TreviPay en matière de commande à l'encaissement donne aux vendeurs un large éventail de choix et plus de contrôle sur la façon dont ils financent la croissance de leur entreprise. D'autres options de financement disponibles sont l'utilisation de capital de TreviPay et le travail avec un partenaire bancaire tiers via la passerelle de partenariat financier, la suite d'API pour les institutions financières de TreviPay. Dans tous les cas, les options sont gérées via une plateforme unique, offrant cohérence et visibilité au processus, ce qui se traduit par moins d'obstacles dans le processus d'achat et de financement alors que les vendeurs cherchent à obtenir une plus grande part de portefeuille auprès de leurs meilleurs clients.

La recherche de TreviPay montre que les inefficacités générales, le manque de soutien et la longue intégration sont des points de friction majeurs pour les acheteurs B2B, ce qui peut les amener à changer de fournisseurs ou à renoncer à l'achat. Indépendamment de l'option de financement, la mise en oeuvre d'un processus complet et numérisé de comptes débiteurs via la plateforme de TreviPay automatise les tâches quotidiennes banales, évite les erreurs manuelles et les coûts qui leur sont associés, et optimise l'accueil des clients, ce qui crée une excellente première impression et constitue la première étape de la fidélisation de l'acheteur.

« Les relations d'achat B2B sont complexes et nécessitent des services commerciaux uniques pour répondre au mieux à leurs besoins », a déclaré Dan Zimmerman, Chief Technology Officer de TreviPay. « Les programmes flexibles à conditions nettes de TreviPay permettent à nos clients de tirer parti de notre technologie et de notre moteur de décision automatisé pour gérer les comptes débiteurs, tout en configurant une option de financement qui leur convient. Chaque programme permet de rationaliser les processus de paiement, d'accroître le pouvoir d'achat des clients et de stimuler la croissance de nos clients. »

D'autres améliorations de la plateforme technologique TreviPay ont également été annoncées aujourd'hui :

Rapport sur l'historique des paiements – rapprocher les demandes de paiement et examiner l'historique des paiements dans un rapport facile à comprendre ;

Optimisation de l'application des paiements – des algorithmes optimisés extraient et interprètent les détails des demandes de paiement directement à partir des fichiers de traitement des banques ;

Mise à niveau du portail client – les vendeurs peuvent affecter un gestionnaire de compte à un client spécifique dans le portail client afin de connecter directement les ventes au bon contact par compte sans étapes supplémentaires.

Pour en savoir plus sur les solutions de TreviPay, visitez www.trevipay.com. Et joignez vous à nous à la TreviPay Crossroads, la conférence sur les paiements B2B, qui aura lieu du 2 au 4 octobre 2024.

À propos de TreviPay

Chez TreviPay, nous pensons que la fidélité commence par le paiement. En comprenant les exigences diverses et uniques des vendeurs B2B, le réseau mondial de paiement et de facturation B2B de TreviPay permet aux entreprises d'offrir le choix et le confort des paiements, d'ouvrir de nouveaux marchés et d'automatiser les comptes clients. Fort d'une expérience de plus de quarante ans, TreviPay est au service des dirigeants qui cherchent à fidéliser leurs clients tout en améliorant l'efficacité et en adoptant de nouveaux canaux numériques, en particulier dans les secteurs dotés de vastes réseaux de distribution tels que l'industrie manufacturière, la vente au détail et le transport. Pour de plus amples informations, rendez-vous sur le site trevipay.com.

