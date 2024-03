Une étude révèle que les fabricants investissent en priorité dans l'Intelligence artificielle générative (IAg), tandis que 94 % d'entre eux prévoient de maintenir ou d'augmenter leurs effectifs





Rockwell Automation, Inc. (NYSE : ROK), la plus grande entreprise mondiale dédiée à l'automatisation industrielle et à la transformation numérique, annonce aujourd'hui les résultats de sa neuvième étude annuelle consacrée à « L'état de la fabrication intelligente ». Dans le cadre de cette enquête mondiale, plus de 1 500 fabricants dans 17 des principaux pays manufacturiers ont été interrogés.

La dernière édition de cette étude évoque l'importance d'exploiter les technologies nouvelles et émergentes pour renforcer la résilience, améliorer la qualité, maximiser le potentiel de la main-d'oeuvre et stimuler une croissance durable.

« Le succès de toute opération de fabrication dépend d'une main-d'oeuvre qualifiée, mais attirer, accompagner et fidéliser les talents s'avèrent être un défi permanent », a déclaré Cyril Perducat, Senior Vice-Président et directeur de la technologie de Rockwell Automation. « L'enquête a mis en lumière que la technologie seule ne suffit pas. L'intégration des technologies dans la culture d'entreprise est la clé de la compétitivité et un partenariat entre la technologie et les travailleurs s'impose comme un levier de progression de l'entreprise. »

Les principales conclusions de cette étude :

Pour les fabricants, l'intelligence artificielle (IA) est la technologie la plus prometteuse pour stimuler leur croissance. 83 % des fabricants prévoient d'utiliser l'intelligence artificielle générative (IAg) dans leurs activités en 2024.

95 % des fabricants utilisent ou étudient les technologies de fabrication intelligente, contre 84 % en 2023.

94 % des fabricants comptent maintenir ou augmenter leurs effectifs en s'appuyant sur les technologies de fabrication intelligente. Ils envisagent ainsi de concentrer leurs efforts sur la l'adaptation des employés à des fonctions nouvelles ou différentes et/ou sur l'intégration de nouveaux collaborateurs.

La conduite du changement s'annonce comme le principal obstacle RH pour les fabricants en 2024.

Pour la deuxième année consécutive, les fabricants placent « l'amélioration de la qualité » en tête des résultats positifs qu'ils espèrent obtenir des technologies de fabrication intelligente existantes. En 2024, le contrôle qualité est le cas d'utilisation privilégié de l'IA et de l'apprentissage automatique.

La cybersécurité devient une préoccupation majeure pour les fabricants, se classant pour la première fois dans le top 5 des risques externes en 2024 et atteignant la troisième place au niveau mondial.

La gestion de l'énergie est au coeur des démarches de développement durable et d'ESG des fabricants, devenant le principal facteur qui les motive.

« La main-d'oeuvre de 2019 ne reviendra pas », affirme Allison Kuhn, analyste principale chez LNS Research. « Pour relever les défis de l'industrie manufacturière, il est crucial de bâtir une stratégie RH durable. Les leaders qui adoptent cette nouvelle réalité et se focalisent sur trois impératifs remporteront la guerre des talents : 1) l'expérience globale des employés, 2) un leadership au service des autres et 3) des applications conçues pour les travailleurs de première ligne connectés (Connected Frontline Workforce). »

Les fabricants se heurtent toujours à un défi majeur : combiner efficacement les personnes, les processus et la technologie pour stimuler la croissance et la résilience de l'entreprise à long terme. Selon l'étude, environ un tiers des leaders de l'industrie manufacturière identifient « l'adaptation des technologies et des talents aux besoins de l'entreprise » et « la gestion efficace des personnes et des ressources » comme les principaux obstacles auxquels leur entreprise sera confrontée au cours de l'année à venir. Face à ces enjeux, les fabricants peuvent collaborer avec un partenaire possédant une expertise et une expérience sectorielles pertinentes. Ce partenaire sera à même de proposer des solutions sur mesure et une assistance adaptée pour aligner la technologie et les talents sur les objectifs commerciaux.

« Chez Rockwell Automation, notre expertise sectorielle approfondie et notre réseau PartnerNetworktm exceptionnel nous permettent d'accompagner au mieux les plus grands fabricants mondiaux. En tant que leader mondial de l'automatisation industrielle et de la transformation numérique, nous nous engageons à aider les entreprises à concrétiser les promesses et la valeur de leur transformation numérique, quel que soit leur stade d'avancement », conclut Cyril Perducat.

Les conclusions complètes du rapport sont disponibles ici.

Méthodologie

Cette étude, réalisée en association avec Sapio Research, dans dix-sept des principaux pays manufacturiers, a analysé les réponses de 1567 personnes, occupant un large éventail de fonctions, du management aux plus hauts postes de direction. Cette enquête a couvert de nombreux secteurs industriels : fabrication discrète, agroalimentaire, automobile, semi-conducteurs, énergie, sciences de la vie, etc. Grâce à une répartition équilibrée en fonction de la taille et du chiffre d'affaires des entreprises (entre 100 millions à plus de 30 milliards de dollars), elle offre une palette riche de perspectives sur le marché de la fabrication.

À propos de Rockwell Automation

Rockwell Automation, Inc. (NYSE : ROK), est un leader mondial en matière d'automatisation industrielle et de transformation numérique. Nous connectons l'imagination de chacun au potentiel de la technologie afin d'élargir le champ du possible, pour un monde plus productif et plus durable. Rockwell Automation, dont le siège social se trouve à Milwaukee (Wisconsin), emploie près de 29 000 personnes au service de ses clients dans plus de 100 pays. Pour découvrir comment nous donnons vie à la solution « Connected Enterprise » dans les entreprises industrielles, rendez-vous sur le site www.rockwellautomation.com.

À propos de Rockwell Automation PartnerNetworktm

Chez Rockwell Automation, nous sommes convaincus que l'union fait la force, et apportons notre pierre à l'édifice en fournissant des technologies de pointe combinées à un support local et des services de qualité, et en proposant une approche intégrée et rationalisée de l'activité. Réussissez votre implantation à l'international en profitant de l'offre étendue de technologies et services innovants de notre réseau, qu'aucun fournisseur ne peut proposer seul. Pour en savoir plus sur la manière dont PartnerNetwork contribue à apporter de la valeur à l'initiative The Connected Enterprise, consultez la page PartnerNetwork Program.

