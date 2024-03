La croissance soutenue du secteur manitobain de la construction devrait atténuer les pressions sur le marché du travail





OTTAWA, 26 mars 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- En 2023, l'activité de construction au Manitoba est demeurée pratiquement inchangée par rapport aux niveaux de 2022. Une légère augmentation des investissements dans la construction non résidentielle, propulsée par la croissance du secteur des immeubles industriels, commerciaux et institutionnels (ICI), a été compensée par un ralentissement légèrement plus important des investissements dans la construction résidentielle dû à la hausse des taux d'intérêt et à la diminution de la demande pour la construction de logements neufs.



ConstruForce Canada a publié aujourd'hui son rapport Regard prospectif ? Construction et maintenance 2024-2033 pour le Manitoba. Les perspectives prévoient une croissance des secteurs résidentiel et non résidentiel jusqu'en 2033.

L'emploi dans le secteur non résidentiel devrait augmenter d'environ 15 % d'ici 2033, avec de fortes hausses dans la construction d'immeubles ICI. Quant à lui, l'emploi dans le secteur résidentiel devrait ralentir jusqu'en 2032. En effet, une perte importante d'emplois liés à la construction de nouveaux logements réduit l'emploi global de 6 % d'ici à 2033.

Notez que ces prévisions sont fondées sur la demande actuelle et ne tiennent pas compte des initiatives du secteur public visant à résoudre les enjeux d'abordabilité des logements ni de l'augmentation prévue de la demande de modernisation des immeubles résidentiels, industriels, commerciaux et institutionnels existants découlant de l'électrification de l'économie. Ces deux scénarios sont abordés dans des rapports distincts, qui seront publiés ultérieurement par ConstruForce Canada.

« Si l'activité globale de construction au Manitoba a reculé en 2023, la baisse n'a pas été aussi prononcée qu'elle aurait pu l'être. La conclusion du projet de barrage hydroélectrique de Keeyask, important moteur de l'emploi dans le secteur de la construction non résidentielle, a été plus que compensée par la forte demande d'immeubles ICI, estime Bill Ferreira, directeur général de ConstruForce Canada. La bonne nouvelle, c'est que la croissance dans la province sera désormais constante, et qu'il est peu probable que de fortes poussées de la demande viennent peser sur les marchés du travail. »

ConstruForce Canada prévoit que quelque 9 100 travailleurs, soit environ 20 % de la main-d'oeuvre de la province en 2023, prendront leur retraite d'ici 2033. Dans le même temps, le secteur devrait attirer environ 10 200 nouveaux travailleurs locaux de moins de 30 ans. Si l'on ajoute à cela la croissance de l'emploi créée par l'augmentation de la demande de construction, le secteur pourrait se retrouver avec un manque à combler de 2 900 travailleurs qu'il faudra recruter en dehors de la main-d'oeuvre de la construction locale.

« Dans le secteur de la construction, il faut des années pour former des travailleurs qualifiés, qui doivent le plus souvent participer à un programme provincial d'apprentissage, indique Ramona Coey, directrice générale de la Mechanical Contractors Association of Manitoba. Après des années de baisse, il est encourageant de voir les nouvelles inscriptions d'apprentis atteindre un niveau record dans les 17 principaux programmes de formation professionnelle du Manitoba. Compte tenu des pénuries prévues, le gouvernement du Manitoba doit cependant élaborer une stratégie de main-d'oeuvre éclairée par le secteur afin de promouvoir les métiers spécialisés en tant que carrière viable. Le secteur de la construction du Manitoba construit la province et est la porte d'entrée du développement économique. »

« Les acteurs du secteur de la construction travaillent en collaboration pour constituer une main-d'oeuvre plus diversifiée et plus inclusive. Ainsi, ils déploient des efforts pour favoriser le recrutement de jeunes, de personnes issues de groupes méritant l'équité et traditionnellement sous-représentés dans le secteur de la construction, et de personnes provenant de l'extérieur du pays grâce à l'immigration permanente, » affirme Paul de Jong, président de la Progressive Contractors Association of Canada.

En 2023, le secteur manitobain de la construction comptait environ 6 380 femmes. Parmi elles, 34 % travaillaient directement sur les chantiers. En 2023, les femmes représentaient seulement 5 % des 42 300 personnes de métier employées au sein du secteur au Manitoba.

La population autochtone est un autre groupe sous-représenté qui présente des occasions de recrutement pour le secteur de la construction du Manitoba. En 2021, les Autochtones représentaient environ 17 % de la main-d'oeuvre du secteur de la construction de la province. Ce chiffre est le plus élevé de toutes les mains-d'oeuvre provinciales et représente une part nettement supérieure à celle des Autochtones dans l'ensemble de la population active, qui s'élève à 13 %. Étant donné que la population autochtone est celle qui connaît la croissance la plus rapide au Canada et que les travailleurs autochtones semblent disposés à poursuivre une carrière en construction, il pourrait être envisagé d'accroître le recrutement des Autochtones dans le secteur de la construction de la province.

Le secteur de la construction s'est d'ailleurs engagé à recruter des personnes nouvellement arrivées au Canada pour répondre aux besoins en main-d'oeuvre anticipés. Sur la base des tendances actuelles, le Manitoba devrait connaître des niveaux élevés d'immigration au cours de la période de prévision. Les nouveaux arrivants constitueront donc un élément clé de la main-d'oeuvre du secteur. À l'heure actuelle, les nouveaux arrivants et les immigrants établis représentent environ 16 % de la main-d'oeuvre du secteur de la construction de la province. Ce chiffre est nettement inférieur à la part de la population active totale de la province.

« L'augmentation du taux de participation des femmes, des Autochtones et des nouveaux Canadiens sera essentielle pour éviter les pénuries de main-d'oeuvre chroniques et aider le secteur manitobain de la construction à répondre à ses besoins futurs en matière de main-d'oeuvre, » estime Darryl Harrison, directeur, Relations avec les intervenants au sein de la Winnipeg Construction Association.

ConstruForce Canada est une organisation nationale menée par le secteur et représentant tous les marchés du secteur de la construction au Canada. Elle a pour mandat de répondre aux besoins du marché du travail en matière de perfectionnement professionnel dans le secteur de la construction et de l'entretien. Dans le cadre de ses activités, ConstruForce travaille avec des intervenants clés du secteur, notamment des entrepreneurs, des promoteurs, des fournisseurs de main-d'oeuvre et de formation ainsi que des gouvernements afin de déterminer les tendances de l'offre et de la demande qui auront une incidence sur la capacité de la population active, et soutient les personnes à la recherche d'un emploi dans le secteur. ConstruForce dirige également des programmes et des initiatives qui favorisent l'accroissement des compétences et de la productivité de la main-d'oeuvre, l'amélioration des modalités de formation, l'offre d'outils relatifs aux ressources humaines aidant à l'adoption de pratiques exemplaires ainsi que d'autres initiatives à valeur ajoutée visant à répondre aux besoins de la population active du secteur en matière de perfectionnement professionnel. Visitez www.construforce.ca.

Renseignements : Bill Ferreira, directeur général de ConstruForce Canada, à [email protected] ou au 613 569-5552, poste 2220.

Ce rapport a été élaboré avec le soutien et les commentaires de différents intervenants du secteur de la construction et de l'entretien de la province, et a été financé en partie par le gouvernement du Canada par le biais du Programme de solutions pour la main d'oeuvre sectorielle.

Pour connaître les réactions du secteur local de la construction à la publication du plus récent rapport de ConstruForce Canada, veuillez communiquer avec les personnes suivantes :

Ramona Coey

Directrice générale

Mechanical Contractors Association of Manitoba

204 774-2404

Paul de Jong

Président

Progressive Contractors Association of Canada (PCA)

403 620-3781

Darryl Harrison

Directeur, Relations avec les intervenants

Winnipeg Construction Association

204 775-8664, poste 2249

26 mars 2024 à 07:00

Communiqué envoyé leet diffusé par :