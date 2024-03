Alors que deux tiers des Canadiens ont du mal à repérer les arnaques, Interac les outille pour faire face à la fraude





La nouvelle initiative Faire face à la fraude exploite les bases de la boxe pour permettre aux Canadiens de se défendre contre les escroqueries financières

TORONTO, le 26 mars 2024 /CNW/ - Il est temps de vous défendre. Alors que l'accélération technologique du Canada offre plus d'opportunités aux fraudeurs de frapper, un récent sondage mené par Interac Corp. (Interac) a révélé que plus de neuf Canadiens sur dix (91 %) ont été victimes de tentatives de fraude numérique au cours des six derniers mois. Malgré le fait que près de sept Canadiens sur dix (69 %) pensent être familiers avec les signes de fraude, seulement 36 % des répondants trouvent facile de repérer les tentatives d'escroquerie. Avec ce défi à l'esprit, Interac lance Faire face à la fraude, une nouvelle approche de l'éducation à la fraude.

Alors que la fraude est devenue plus complexe et ses indicateurs moins évidents, la sensibilisation et l'éducation peuvent souvent être la première ligne de défense pour les Canadiens afin de rester vigilants dans la lutte contre les tactiques et les tentatives de fraude. S'appuyant sur le concept de la boxe comme fondement de l'autodéfense, Interac organisera un nombre limité de cours gratuits pour Faire face à la fraude à Toronto qui mélangeront des mouvements de boxe traditionnels avec des conseils de lutte contre la fraude, animées par des instructeurs experts en boxe et en autodéfense et co-animées par Reni, The Resource. Non seulement la boxe peut aider à renforcer la confiance en soi, mais une étude a montré qu'un seul entraînement peut aider à mémoriser les informations - un jumelage qui peut être utile aux Canadiens dans la lutte contre la fraude.

« Alors que l'accélération technologique a fait des Canadiens une cible plus fréquente de la fraude, l'éducation et la sensibilisation continues peuvent aider les individus à identifier rapidement et avec agilité la fraude et à déjouer les fraudeurs », a déclaré Joanna Schoneveld, responsable de la gestion de la fraude chez Interac. « L'expérience Faire face à la fraude aidera les participants à affûter leur vigilance, à renforcer leur endurance et à amplifier leur confiance en eux - tous ces éléments constituent une base importante pour aider les Canadiens à combattre même les formes les plus récentes de fraude ».

Alors que la plupart des Canadiens font face à des tentatives courantes comme des textos ou des appels inattendus de numéros inconnus, des courriels suspects ou des textos concernant un colis ou un paquet qui n'a pas été commandé, le sondage d'Interac a révélé que les escroqueries financières continuent d'évoluer. Par exemple, près d'un Canadien sur cinq (18 %) a signalé avoir reçu des offres d'emploi frauduleuses de fausses entreprises. En conséquence de la fraude financière, les Canadiens ont perdu plus d'un demi-milliard de dollars à cause de la fraude l'an dernier seulement.

« Je reçois presque tous les jours des textos frauduleux de personnes essayant d'accéder à mes comptes bancaires et cela me met constamment en alerte », a déclaré Reni Odetoyinbo, formatrice financière chez Reni, The Resource. « Je connais personnellement l'importance de se protéger contre les tentatives sophistiquées de fraude. C'est pourquoi je suis ravi de m'associer à Interac pour ce programme unique en son genre afin de co-animer les cours pour Faire face à la fraude et aider les participants à mieux identifier et prévenir la fraude tout au long de l'année. »

Sachant que l'éducation est la première ligne de défense pour les consommateurs dans la prévention de la fraude, Interac recommande d'utiliser l'approche des « Trois S » lorsqu'on est confronté à des tentatives de fraude financière : stopper, scruter et signaler.

Stopper : Tout comme la défense physique implique de prendre un moment pour évaluer la situation et suivre ses instincts, la première étape consiste à s'arrêter et à réfléchir avant de répondre à des demandes inattendues d'informations personnelles.

Scruter : De la même manière qu'un boxeur entraîné scrute son adversaire à la recherche de signes de tromperie, il est également sage de scruter et de rechercher des signes révélateurs d'escroqueries, tels que des méthodes de communication anormales ou des offres qui semblent trop belles pour être vraies.

Signaler : Enfin, de la même manière qu'une personne formée à l'autodéfense appelle à l'aide en cas de danger, il faut signaler la fraude ou l'activité suspecte aux autorités compétentes, y compris le Centre antifraude du Canada .

En suivant l'approche des « Trois S », les Canadiens peuvent renforcer les mesures préventives appropriées pour mieux se protéger. Pour plus de conseils de prévention de la fraude, rendez-vous sur Interac.ca/FaceALaFraude pour en savoir plus.

À propos des cours pour Faire face à la fraude

Les cours gratuits pour Faire face à la fraude auront lieu les 13 et 20 avril 2024 au United Boxing Club situé au 1034 Bloor St W., Toronto, ON M6H 1M3. L'inscription est obligatoire ; les individus peuvent s'inscrire en visitant le site web du United Boxing Club ou en téléchargeant l'application du United Boxing Club. Les places disponibles sont limitées, et sur la base du premier arrivé, premier servi. Vous devez être majeur pour participer. Le United Boxing Club, et non Interac Corp., est responsable des modalités et conditions liées au cours de boxe. L'offre peut être modifiée ou retirée à tout moment.

À propos de la recherche Interac

Hill & Knowlton a utilisé le panel en ligne de Léger Opinion pour interroger 1 500 Canadiens au cours de la période du 23 au 28 février 2024. L'échantillonnage a été effectué selon des quotas d'âge, de sexe et de région. La durée du sondage était de cinq minutes. Les données ont été pondérées selon les chiffres du recensement de 2021 pour l'âge, le sexe et la région. Une marge d'erreur associée pour un échantillon sélectionné au hasard de n = 1 500 serait de ± 2,5 %, 19 fois sur 20.

À propos d'Interac Corp.

Interac permet à la population canadienne d'effectuer des transactions numériques en toute confiance en lui offrant des services de paiement et d'échange de valeurs. La sécurité est au coeur de tout ce qu'elle fait pour contribuer à l'avenir de la monnaie, des données et de la vérification au Canada. Grâce à ses services de protection des renseignements personnels, d'atténuation de la fraude, de gouvernance, de vérification et d'authentification, elle contribue à assurer la sécurité transactionnelle de sa clientèle canadienne. À travers son réseau auquel adhèrent près de 300 institutions financières, les consommateurs du pays utilisent les produits Interac en moyenne 20 millions de fois par jour pour des transactions monétaires. Interac s'engage à défendre la culture et la citoyenneté d'entreprise en se basant sur les principes de la responsabilité, de la diversité et de l'inclusion. L'entreprise est fière d'être l'une des marques financières les plus importantes et les plus fiables au Canada. Pour plus d'informations, visitez notre site web.

Interac est une marque déposée d'Interac Corp.

