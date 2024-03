Fusion entre la Banque Fairstone et Home Trust, créant ainsi le plus important prêteur alternatif au Canada





MONTRÉAL et TORONTO, le 26 mars 2024 /CNW/ - La Banque Fairstone du Canada (« Banque Fairstone ») et la Société Home Trust (« Home Trust ») ont annoncé aujourd'hui la signature d'un accord définitif pour fusionner leurs activités respectives. Cette transaction créera le plus important prêteur alternatif au Canada, doté d'une vaste présence canadienne et desservant plus de 2 millions de clients, avec plus de 250 succursales d'un océan à l'autre. L'entreprise combinée offrira une gamme de produits diversifiés, comprenant des prêts hypothécaires résidentiels et commerciaux, des prêts personnels, des cartes de crédit, du financement au détail, du financement automobile, des prêts entièrement numériques et des produits d'épargne et d'investissement. Elle ajoutera également une concurrence significative au sein du secteur des services financiers canadiens, améliorant l'accès des Canadiennes et Canadiens à des services financiers essentiels et offrant des solutions financières responsables, accessibles et axées sur la création de valeur.

Le nouveau groupe offrira des services aux millions de Canadiens historiquement mal desservis et dont les besoins financiers sont souvent négligés par les banques traditionnelles. Ce segment du marché en est un important, attrayant et en pleine croissance, qui est soutenu par une forte augmentation de l'immigration et la normalisation postpandémique du nombre de consommateurs de quasi premier ordre. En proposant un modèle omnicanal unique, l'entité combinée crée le seul prêteur alternatif avec un réseau national de succursales et de courtiers - doublé par des capacités numériques innovantes - sur lequel les clients peuvent compter pour une gamme complète de produits de prêt responsables.

« Notre vision est d'améliorer la qualité et l'étendue des services financiers dans le paysage canadien, tout en saisissant les opportunités de marché pour les deux entités. Cette fusion est caractérisée par une forte similitude culturelle et des forces complémentaires entre la Banque Fairstone et Home Trust, » a commenté Stephen Smith, fondateur et chef de la direction de Smith Financial Corporation et président du conseil d'administration des deux organisations. « Après avoir observé et interagi avec les deux entreprises pendant de nombreuses années, je suis convaincu que cette combinaison d'expertise en matière de produits financiers et d'expériences sur le marché bénéficiera à nos emprunteurs et déposants actuels et futurs. »

Scott Wood, président et chef de la direction la Banque Fairstone, a souligné les solides résultats des deux entreprises menant à cette importante transaction : « Cette combinaison est la prochaine étape naturelle dans notre objectif d'être la banque de financement aux particuliers la plus accessible et la plus responsable du Canada. Ensemble, avec Home Trust, nous visons à capitaliser sur d'importantes opportunités de croissance et à continuer de servir des millions de Canadiens, en particulier les moins bien desservis. »

Yousry Bissada, président et chef de la direction de Home Trust, fait remarquer que la nouvelle entreprise jouera un rôle essentiel dans l'amélioration de l'accès à la sécurité financière pour tous les Canadiens. « Home Trust est un leader dans l'industrie hypothécaire canadienne qui entretient une profonde affinité avec ses clients, courtiers, employés et autres parties prenantes. L'opportunité d'élargir notre gamme de produits en fusionnant avec la Banque Fairstone améliorera grandement notre capacité à aider nos clients à atteindre la réussite financière. Nous sommes enthousiastes quant à l'avenir et aux nombreuses opportunités que cette nouvelle entreprise apportera. Notre objectif restera le même : fournir un service exceptionnel à nos clients et partenaires alors que nous combinons nos activités. »

Eric Hoffman, directeur général principal chez Centerbridge Partners, a ajouté, « Cette transaction regroupe deux grandes entreprises avec un riche héritage dans le domaine des services financiers, évoluant en une entité unifiée qui propose une nouvelle gamme complète de produits aux clients avec des besoins financiers divers, incluant des hypothèques, des prêts personnels, du financement automobile, des cartes de crédit, des solutions de financement au détail, et des expériences de prêt entièrement numériques à travers des partenaires privilégiés. »

Jeff Markusson, directeur général principal, Services financiers au Régime de retraite des enseignantes et des enseignants de l'Ontario, a commenté la manière dont la fusion répond à un besoin sur le marché. « Bien que le système bancaire canadien soit reconnu mondialement, il existe toujours une demande non comblée pour un prêteur dédié au financement des segments de la population qui ne sont pas encore desservis. Nous voyons dans cette fusion la possibilité d'accroître la concurrence sur le marché et d'élargir l'accès aux services financiers, ce qui permettra à tous les Canadiens de bénéficier d'un environnement financier encore plus inclusif. »

L'accord stipule que la transaction est soumise aux conditions de clôture habituelles, y compris les approbations réglementaires. À la clôture de la transaction, Smith Financial Corporation détiendra une participation majoritaire dans l'entité combinée. Les actionnaires actuels de la Banque Fairstone, Centerbridge Partners, L.P., le Conseil du régime de retraite des enseignantes et des enseignants de l'Ontario et des membres de la direction resteront actionnaires minoritaires de l'entité combinée.

RBC Marchés des Capitaux agit en tant que conseiller financier de Smith Financial Corporation dans le cadre de cette transaction. Torys LLP est le conseiller juridique de Smith Financial Corporation. Willkie Farr & Gallagher LLP est le conseiller juridique de Centerbridge Partners, L.P. Stikeman Elliott LLP est le conseiller juridique du Conseil du régime de retraite des enseignantes et des enseignants de l'Ontario. Goldman Sachs a agi en tant que conseiller financier de Centerbridge Partners, L.P., et BMO Marchés des Capitaux a agi en tant que conseiller financier du Conseil du régime de retraite des enseignantes et des enseignants de l'Ontario.

À propos de Smith Financial Corporation

Smith Financial Corporation investit à long terme dans des sociétés de services financiers leaders sur le marché, dont les marques, les relations avec les clients et les équipes de direction ont fait leurs preuves. Seule ou en partenariat avec des institutions aux convictions similaires, elle fournit le capital et l'expertise nécessaires pour aider les sociétés de son portefeuille à prospérer en adoptant un esprit entrepreneurial. Elle détient notamment des participations dans la Canada Guaranty, la Banque Fairstone du Canada, la Financière First National SEC (TSX : FN), Glass-Lewis & Co, la Compagnie Home Trust, ainsi que le fonds d'investissement privé Peloton Capital Management. Smith Financial Corporation est une entreprise familiale fondée par Stephen Smith, l'un des plus grands entrepreneurs du secteur des services financiers du Canada. Pour plus d'informations, veuillez consulter le site de Smith Financial Corporation.

À propos de la Banque Fairstone du Canada

La Banque Fairstone du Canada («?Banque Fairstone?») et sa filiale, la Financière Fairstone Inc. («?Financière Fairstone?»), offrent une vaste gamme de services financiers novateurs qui permettent aux entreprises et aux consommateurs canadiens d'atteindre leurs objectifs. Conjointement, la Banque Fairstone et ses filiales offrent des cartes de crédit et des programmes de récompenses, du financement aux points de vente, du financement automobile et des prêts personnels entièrement numériques par l'intermédiaire de partenaires ainsi que des prêts personnels et des hypothèques garantis et non garantis, tant en ligne que dans plus de 250 succursales d'un océan à l'autre. Établies au Canada depuis longtemps, la Banque Fairstone et la Financière Fairstone s'engagent à être la banque de financement aux particuliers la plus accessible et la plus responsable du Canada. Pour en savoir plus : BanqueFairstone.ca

À propos de la Compagnie Home Trust

La Compagnie Home Trust est une société sous réglementation fédérale qui offre des prêts hypothécaires résidentiels et non résidentiels, la titrisation de produits hypothécaires résidentiels, des prêts à la consommation et des services de cartes de crédit. Par ailleurs, la Compagnie Home Trust et sa filiale en propriété exclusive, la Home Bank, offrent également des produits d'épargne et d'investissement par l'intermédiaire de courtiers et de planificateurs financiers, et par l'entremise d'une marque de produits d'épargne et d'investissement directement au consommateur, Oaken Financial. Autorisés à mener leurs activités dans tout le Canada, Home Trust et Home Bank ont des bureaux en Ontario, Alberta, Colombie-Britannique, Nouvelle-Écosse et Québec. Pour plus d'informations, veuillez consulter le site de Home Trust Company.

À propos de Centerbridge Partners, L.P.

Centerbridge Partners, L.P. est une société de gestion d'investissement privée employant une démarche flexible dans différents domaines d'investissement - capitaux privés, crédit et stratégies connexes, ainsi qu'immobiliers. La société a été fondée en 2005 et, au 31 décembre 2023, elle gère environ 38 G$ US d'actifs avec des bureaux à New York et à Londres. Centerbridge noue des partenariats avec des équipes de direction de calibre mondial dans des secteurs et des régions spécifiques pour aider les entreprises à réaliser leurs objectifs opérationnels et financiers. Pour plus d'information, consultez www.centerbridge.com.

À propos du Régime de retraite des enseignantes et des enseignants de l' Ontario

Le Conseil du régime de retraite des enseignantes et des enseignants de l'Ontario (RREO) est un investisseur mondial ayant un actif net de 249,8 milliards de dollars canadiens au 30 juin 2023. Il investit dans plus de 50 pays dans un vaste éventail d'actifs, qui comprend des titres de sociétés ouvertes et fermées, des titres à revenu fixe, des titres de créance, des marchandises, des ressources naturelles, des infrastructures, des biens immobiliers et des actions de croissance, afin d'offrir un revenu de retraite à 336 000 participants actifs et retraités. Avec des bureaux à Toronto, à Londres, à Hong Kong, à Singapour, à Mumbai, à San Francisco, à New York, à Dallas, et à São Paolo, il peut compter sur plus de 400 professionnels en placement qui apportent une expertise approfondie dans un large éventail de secteurs et d'industries. Le régime de retraite à prestations définies est pleinement capitalisé et a réalisé un taux de rendement net total annuel de 9,4 % depuis sa création en 1990. Le RREO n'investit pas seulement pour obtenir un rendement, il cherche aussi à façonner un meilleur avenir pour les enseignantes et les enseignants qu'il sert, les entreprises qu'il soutient et le monde dans lequel nous vivons. Pour en savoir plus, visitez otpp.com et suivez-nous sur LinkedIn.

26 mars 2024 à 06:00

