BrainBox AI présente ARIA : le premier assistant virtuel pour bâtiment alimenté par l'IA générative au monde

MONTRÉAL, 26 mars 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- BrainBox AI , une entreprise pionnière de la technologie des bâtiments autonomes, annonce aujourd'hui le lancement d'ARIA (Artificial Responsive Intelligent Assistant ou « assistant artificiel réactif et intelligent »), le premier assistant virtuel pour les bâtiments au monde. Alimenté par les technologies d'IA générative avancées disponibles sur Amazon Bedrock , ARIA est conçu pour améliorer l'efficacité des bâtiments en s'intégrant parfaitement dans les processus quotidiens de gestion. À l'instar de la relation emblématique entre Iron Man et Jarvis, ARIA offre une technologie et une ingéniosité inédite pour un service de compagnonnage essentiel aux gestionnaires d'immeubles. Créé pour être utilisé dans les installations commerciales et de vente au détail, ARIA est doté d'une capacité prédictive permettant de contourner les problèmes opérationnels tout en gardant un oeil vigilant sur les angles morts de la gestion d'un bâtiment, redéfinissant ainsi la gestion traditionnelle de ces installations.

Tablant sur l'innovation technologique de BrainBox AI comme boussole interne, ARIA fournit une vue à 360 degrés des données d'un bâtiment, en se concentrant spécifiquement sur ses systèmes et ses composantes pour faire des recommandations qui sont non seulement exactes, mais également holistiques et ce, pour une prise de décision optimale et stratégique. La conception d'ARIA repose sur une interaction à double sens. Ainsi, les gestionnaires d'installations et les exploitants de bâtiments peuvent demander à ARIA d'effectuer des tâches spécifiques, mais également s'attendre à ce qu'ARIA propose et conseille directement des actions en vue d'une gestion plus efficace et plus efficiente de leurs bâtiments. Les clients peuvent solliciter ARIA par texte ou commande vocale et faire aisément passer leurs interactions de l'ordinateur aux appareils mobiles. Le moteur d'IA générative d'ARIA fonctionne en continu, à toute heure du jour sans égard à la journée pour supporter les clients dans la priorisation et l'optimisation de leurs bâtiments. Cette puissante fonction transforme la gestion du bâtiment en la faisant passer d'un mode réactif à proactif, ce qui permet d'en augmenter sa valeur tout en contribuant directement aux efforts de développement durable d'une organisation et du secteur immobilier en général.

« L'intelligence et l'intuition d'ARIA canalisent l'IA de manière unique et inédite avec comme seul but d'aider les clients à atteindre leurs propres objectifs en matière de décarbonation, de consommation d'énergie et d'efficacité opérationnelle. ARIA permet aux équipes de gestion des bâtiments de lui déléguer des tâches opérationnelles banales et les analyses répétitives afin qu'elles puissent se concentrer sur des questions plus importantes de création de valeur pour l'organisation », a déclaré Jean-Simon Venne, cofondateur et chef de la technologie de BrainBox AI. « En seulement deux ans, l'IA générative a démontré ses capacités illimitées dans tous les secteurs. Sa croissance rapide reflète son adoption tout aussi rapide par le marché, ce qui prouve qu'il s'agit d'un atout précieux pour toute organisation qui cherche à rester à la fine pointe de l'innovation et de l'efficacité. »



La fonctionnalité entièrement autonome d'ARIA est conçue sur Amazon Bedrock, entourée d'une combinaison unique de services offerts sur AWS Lambda, AWS Fargate et Amazon Athena. Amazon Bedrock est un service entièrement géré qui offre un choix de modèles de base très performants provenant d'entreprises d'IA de premier plan et d'Amazon. Le tout disponible via une API unique, combiné à un large éventail de capacités permettant à BrainBox AI de créer des applications d'IA générative sécure, préservant la confidentialité des données, tout en étant responsable et éthique. Avec AWS, BrainBox AI est en mesure d'exploiter la puissance de l'IA et de l'apprentissage automatique pour stimuler l'innovation et élaborer des solutions alimentées par l'IA qui peuvent être mises à l'échelle facilement. En janvier, BrainBox AI a annoncé qu'elle avait officiellement rejoint le réseau de partenaires AWS , une communauté mondiale de partenaires AWS qui tirent parti des programmes, de l'expertise et des ressources AWS pour élaborer, commercialiser et vendre des solutions aux clients.

« Amazon Bedrock a été développé pour aider les entreprises à mettre en place des solutions d'IA génératives transformatrices afin de permettre un accès plus rapide au marché », partage Howard Wright, vice-président et responsable mondial des startups chez AWS. « Nous ne pourrions être plus heureux de voir une solution révolutionnaire comme ARIA se concrétiser ? une solution qui changera complètement, sur une base globale, l'exploitation des bâtiments et permettra aux gestionnaires d'installations d'optimiser la consommation d'énergie et de réduire les émissions de carbone dans leurs bâtiments au-delà des bénéfices actuels de la solution BrainBox AI.

ARIA est la marque indélébile de BrainBox AI sur le paysage de l'IA générative, qui continue de montrer la voie en matière de solutions pour l'environnement bâti. La combinaison de la technologie d'IA autonome de BrainBox AI, axé sur la gestion énergétique des bâtiments, et d'ARIA permettent un impact significatif sur la gestion des opérations des immeubles, réduisant les coûts énergétiques des systèmes CVCs jusqu'à 25 % et les émissions de gaz à effet de serre jusqu'à 40 %. L'entreprise se réjouit de cette avancée significative en matière d'innovation, qui lui permet de faire progresser sa mission : aider à sauver la planète grâce à l'IA. BrainBox AI vous invite à découvrir et à expérimenter ARIA par le biais de ces courtes vidéos .

Fondée en 2017, BrainBox AI a été créée pour répondre à deux problématiques critiques auxquelles est actuellement confronté l'environnement bâti?: les émissions de carbone et la consommation d'énergie. En tant qu'innovateurs dans le mouvement de décarbonisation mondial, BrainBox AI et sa technologie de CVC, qui change la donne, tire parti de l'IA pour rendre les bâtiments plus intelligents, plus écologiques et plus efficaces. Grâce à des relations stratégiques à l'échelle mondiale, BrainBox AI élève ses clients du secteur immobilier dans divers secteurs, des immeubles de bureaux et des hôtels au commerce de détail commercial, en passant par les épiceries, les aéroports et plus encore.??

Notre siège social se trouve à Montréal, au Canada, une plaque tournante mondiale de l'intelligence artificielle. Nos plus de 170 employés apportent avec eux des talents de tous les secteurs, avec pour désir commun de guérir notre planète. BrainBox AI travaille en collaboration avec des partenaires de recherche tels que le Mila ? Institut québécois d'intelligence artificielle, l'Institut de valorisation des données (IVADO) ainsi que des établissements d'enseignement dont l'Université McGill. Pour plus de renseignements, visitez : http://www.brainboxai.com/fr



