Avis aux médias - La Ville fait une mise à jour concernant le projet Assomption-Souligny et le secteur Assomption Sud-Longue-Pointe





MONTRÉAL, le 25 mars 2024 /CNW/ - Les représentantes et les représentants des médias sont invités à assister à une séance de breffage technique au cours de laquelle la Ville de Montréal fera le point sur le réaménagement du boulevard de l'Assomption et de l'avenue Souligny, dans l'arrondissement de Mercier-Hochelaga-Maisonneuve.

Soucieuse d'assurer la sécurité des déplacements dans un environnement fortement affecté par les activités industrielles et le camionnage et de préserver les espaces verts du secteur, la Ville présentera deux options de scénario qui seront soumises à la population, incluant des options d'inclusion et d'exclusion de l'aménagement d'une rue locale sur le terrain du boisé Steinberg, dans l'axe du boulevard de l'Assomption nord, entre la rue Hochelaga et l'avenue Souligny prolongée. Les projets préliminaires découlant de la vision plus large d'aménagement et de verdissement du secteur Assomption Sud-Longue-Pointe seront également présentés.

La séance de breffage sera suivie d'une mêlée de presse au cours de laquelle la responsable de la mobilité et des transports au comité exécutif, Mme Sophie Mauzerolle, sera disponible pour répondre aux questions des médias.

Date : Le mardi 26 mars 2024



Heure : 13 h - Breffage technique pour les médias





14 h - Mêlée de presse

Le lieu où se tiendra la conférence de presse sera confirmé seulement aux représentantes et aux représentants des médias accrédités. Les membres des médias qui souhaitent participer au point de presse doivent s'inscrire auprès de [email protected].À noter que les documents remis et les informations transmises seront sous embargo jusqu'à 19 h, le mardi 26 mars 2024.

25 mars 2024 à 17:36

