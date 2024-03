Le ministre MacAulay augmente la limite de la portion sans intérêt du Programme de paiements anticipés à 250 000 $ pour 2024





OTTAWA, ON, le 25 mars 2024 /CNW/ - Aujourd'hui, l'honorable Lawrence MacAulay, ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire, a annoncé que la limite de la portion sans intérêt du Programme de paiements anticipés a été établie à 250?000 $ pour l'année de programme 2024. Les intérêts sur cette portion des avances sont payés par le gouvernement du Canada pour le compte des producteurs.

Les producteurs canadiens ont fait face à d'importants défis, notamment en raison de l'augmentation des prix des intrants et des taux d'intérêt, qui a eu une incidence sur leurs liquidités. Étant donné l'incertitude des coûts d'exploitation agricoles à l'approche de la campagne agricole 2024, ce changement permettra à environ 11 950 producteurs participants d'économiser en moyenne 4 916 $ supplémentaires en frais d'intérêt, représentant une économie totale pouvant atteindre 58,7 millions de dollars.

Le Programme de paiements anticipés permet aux producteurs d'accéder facilement à des avances de fonds à faible coût pouvant atteindre 1 million de dollars, selon la valeur prévue de leur produit agricole. Dans le cadre de ce programme, les producteurs reçoivent normalement une première tranche de 100 000 $ sans intérêt. L'augmentation de la limite annoncée aujourd'hui permettra aux producteurs d'accéder à des liquidités supplémentaires et de réaliser des économies d'intérêts qui les aideront à assumer les coûts engagés jusqu'à ce qu'ils vendent leurs produits.

Grâce à ce soutien au début du cycle de production, les agriculteurs pourront acheter d'importants intrants pour soutenir la production pendant la saison de croissance. Le programme offre également une certaine souplesse sur le plan de la commercialisation en permettant aux producteurs de vendre leurs produits agricoles au moment le plus opportun plutôt qu'en fonction des besoins de liquidités. Le gouvernement du Canada reste déterminé à aider les producteurs à relever leurs défis financiers afin qu'ils puissent continuer de stimuler l'économie tout en nourrissant la population canadienne et le monde entier.

Citation

« Malgré de nombreux défis, nos producteurs continuent de faire preuve de résilience et d'offrir des produits de qualité supérieure à la population canadienne et au monde entier. L'augmentation de la portion sans intérêt du Programme de paiements anticipés se traduira par des liquidités et des économies accrues pour les agriculteurs à l'approche de la saison de plantation 2024. »

- L'honorable Lawrence MacAulay, ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire

Faits en bref

Dans le cadre du Programme de paiements anticipés, les avances de fonds sont calculées en fonction d'un maximum de 50 % de la valeur anticipée des produits agricoles admissibles qui sont produits ou qui sont en stock. Le programme est exécuté par 27 associations de l'industrie.

Des avances sont offertes pour plus de 500 produits animaux et végétaux dans tout le Canada .

En 2022, en raison de circonstances exceptionnelles, le gouvernement du Canada a fait passer la portion sans intérêt du Programme de paiements anticipés de 100 000 $ à 250 000 $ pour les années de programme 2022 et 2023. Comme les pressions se sont intensifiées en 2023, la limite a de nouveau été augmentée, passant de 250 000 $ à 350 000 $ pour l'année de programme 2023.

a fait passer la portion sans intérêt du Programme de paiements anticipés de 100 000 $ à 250 000 $ pour les années de programme 2023. Comme les pressions se sont intensifiées en 2023, la limite a de nouveau été augmentée, passant de 250 000 $ à 350 000 $ pour l'année de programme 2023. Les producteurs ont accès à une série de programmes de gestion des risques de l'entreprise (GRE) pour gérer les risques importants qui menacent la viabilité de leur exploitation et qui dépassent leur capacité de gestion. Ils ont notamment accès aux programmes de base Agri-stabilité, Agri-protection et Agri-investissement.

Les programmes de GRE sont souvent la première ligne de soutien pour les producteurs touchés par des catastrophes, et ces derniers sont encouragés à profiter de ces programmes pour protéger leurs exploitations.

Liens connexes

25 mars 2024 à 16:27

